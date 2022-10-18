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Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
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Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:22
2022-10-18T15:22
технологии
андрей клишас
алексей пушков
россия
youtube
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России.Ранее во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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технологии, андрей клишас, алексей пушков, россия, youtube, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Андрей Клишас, Алексей Пушков, Россия, YouTube, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15:22 18.10.2022
 
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube

Сенатор Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России.
Ранее во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру.
"Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 18:04
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"
 
ТехнологииАндрей КлишасАлексей ПушковРоссияYouTubeСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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