https://ria.ru/20221018/youtube-1824889417.html
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube - РИА Новости, 18.10.2022
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:22
2022-10-18T15:22
2022-10-18T15:22
технологии
андрей клишас
алексей пушков
россия
youtube
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России.Ранее во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20221017/google-1824684129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, андрей клишас, алексей пушков, россия, youtube, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Андрей Клишас, Алексей Пушков, Россия, YouTube, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube
Сенатор Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России