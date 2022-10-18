https://ria.ru/20221018/youtube-1824889417.html

Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube

Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube - РИА Новости, 18.10.2022

Клишас не поддержал инициативу по блокировке YouTube

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:22

2022-10-18T15:22

2022-10-18T15:22

технологии

андрей клишас

алексей пушков

россия

youtube

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что не считает правильным требовать блокировки YouTube в России.Ранее во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе, а также в целом из-за "постоянной сетевой агрессии" против российских официальная ресурсов, такое же обращение будет отправлено и в Генпрокуратуру."Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/google-1824684129.html

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технологии, андрей клишас, алексей пушков, россия, youtube, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)