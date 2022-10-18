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Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту
Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту - РИА Новости, 18.10.2022
Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту
Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей по нацпроекту уже получили 63 студенческие семьи Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:06
2022-10-18T14:06
2022-10-18T14:06
удмуртская республика
общество
александр бречалов
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей по нацпроекту уже получили 63 студенческие семьи Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.Выплату могут получить студенческие семьи, в которых оба родителя учатся очно в вузе или получают среднее профессиональное образование, а малыш родился в 2021 или в 2022 годах. На получение материальной помощи может рассчитывать и одинокий родитель, информирует пресс-служба."Всего в 2022 году такую помощь могут получить 130 семей, сейчас с заявлениями обратились 63 молодые семьи", - приводятся слова Бречалова.По данным пресс-службы, в 2021 году такую выплату в республике получили 120 студенческих семей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бречалов, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту
Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту
УФА, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей по нацпроекту уже получили 63 студенческие семьи Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Студенческие семьи в Удмуртии могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Такая помощь оказывается в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - пояснили в пресс-службе руководителя республики.
Выплату могут получить студенческие семьи, в которых оба родителя учатся очно в вузе или получают среднее профессиональное образование, а малыш родился в 2021 или в 2022 годах. На получение материальной помощи может рассчитывать и одинокий родитель, информирует пресс-служба.
"Всего в 2022 году такую помощь могут получить 130 семей, сейчас с заявлениями обратились 63 молодые семьи", - приводятся слова Бречалова.
По данным пресс-службы, в 2021 году такую выплату в республике получили 120 студенческих семей.