https://ria.ru/20221018/vyplaty-1824867971.html

Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту

Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту - РИА Новости, 18.10.2022

Бречалов: 63 студенческие семьи Удмуртии получили выплаты по нацпроекту

Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей по нацпроекту уже получили 63 студенческие семьи Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:06

2022-10-18T14:06

2022-10-18T14:06

удмуртская республика

общество

александр бречалов

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg

УФА, 18 окт – РИА Новости. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей по нацпроекту уже получили 63 студенческие семьи Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.Выплату могут получить студенческие семьи, в которых оба родителя учатся очно в вузе или получают среднее профессиональное образование, а малыш родился в 2021 или в 2022 годах. На получение материальной помощи может рассчитывать и одинокий родитель, информирует пресс-служба."Всего в 2022 году такую помощь могут получить 130 семей, сейчас с заявлениями обратились 63 молодые семьи", - приводятся слова Бречалова.По данным пресс-службы, в 2021 году такую выплату в республике получили 120 студенческих семей.

https://ria.ru/20221018/kredity-1824795907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр бречалов, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии