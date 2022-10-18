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Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
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Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей
Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022
Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей
Мобилизованные жители Пермского края получат региональную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:34
2022-10-18T10:34
общество
пермский край
дмитрий махонин
тюмень
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Пермского края получат региональную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному – 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто", - написал Махонин в Telegram.Он уточнил, что специалисты регионального минсоцразвития уже выехали в Елань и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты.По его словам, также продолжится работа по поддержке семей мобилизованных. По итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных 100 тысяч.
https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html
пермский край
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общество, пермский край, дмитрий махонин, тюмень, частичная мобилизация в россии
Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин, Тюмень, Частичная мобилизация в России
10:34 18.10.2022
 
Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей

Мобилизованные из Пермского края получат региональную выплату в сто тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Пермского края получат региональную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному – 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто", - написал Махонин в Telegram.
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Он уточнил, что специалисты регионального минсоцразвития уже выехали в Елань и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты.
По его словам, также продолжится работа по поддержке семей мобилизованных. По итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных 100 тысяч.
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ОбществоПермский крайДмитрий МахонинТюменьЧастичная мобилизация в России
 
 
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