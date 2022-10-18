https://ria.ru/20221018/vyplata-1824797272.html

Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей

Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей - РИА Новости, 18.10.2022

Мобилизованные из Пермского края получат выплату в сто тысяч рублей

Мобилизованные жители Пермского края получат региональную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:34

2022-10-18T10:34

2022-10-18T10:34

общество

пермский край

дмитрий махонин

тюмень

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823768828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e847c5f06a1b9ed6ffb62d20d45ccc5e.jpg

ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Мобилизованные жители Пермского края получат региональную выплату в 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Принял решение о региональной выплате каждому мобилизованному – 100 тысяч рублей. Делаем это сейчас, так как уже точно понимаем, сколько призванных возвратились в Пермский край, а сколько человек отправятся в зону проведения СВО. Собрать точные списки мобилизованных было непросто", - написал Махонин в Telegram.Он уточнил, что специалисты регионального минсоцразвития уже выехали в Елань и Тюмень для сбора необходимых заявлений и документов на выплаты.По его словам, также продолжится работа по поддержке семей мобилизованных. По итогам такой адресной помощи итоговая сумма поддержки будет больше обозначенных 100 тысяч.

https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html

https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html

пермский край

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пермский край, дмитрий махонин, тюмень, частичная мобилизация в россии