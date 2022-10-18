https://ria.ru/20221018/vuz-1824819231.html
Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах
Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах - РИА Новости, 18.10.2022
Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах
Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, предоставляющий студентам право на автоматический перевод на бюджет в вузах в случаи призыва... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:32
2022-10-18T11:32
2022-10-18T12:16
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, предоставляющий студентам право на автоматический перевод на бюджет в вузах в случаи призыва родителя на службу по частичной мобилизации, проект имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается предоставить право всем обучающимся на платной основе по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения, являющиеся детьми (приёмными детьми) военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, автоматически переходить на бесплатное обучение", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.По словам авторов, в условиях частичной мобилизации многие призванные на службу родители теряют возможность получать привычный заработок, мера, по их словам, повысит уверенность военнообязанных в том, что "государство окажет необходимую социальную поддержку их семьям в случае мобилизации".Изменения вносятся в закон об образовании.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, навигатор абитуриента
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Навигатор абитуриента
11:32 18.10.2022 (обновлено: 12:16 18.10.2022)
Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах
В ГД подготовили проект об автоматическом переводе на бюджет в вузах детей мобилизованных
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, предоставляющий студентам право на автоматический перевод на бюджет в вузах в случаи призыва родителя на службу по частичной мобилизации, проект имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается предоставить право всем обучающимся на платной основе по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения, являющиеся детьми (приёмными детьми) военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, автоматически переходить на бесплатное обучение", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.
По словам авторов, в условиях частичной мобилизации многие призванные на службу родители теряют возможность получать привычный заработок, мера, по их словам, повысит уверенность военнообязанных в том, что "государство окажет необходимую социальную поддержку их семьям в случае мобилизации".
Изменения вносятся в закон об образовании.