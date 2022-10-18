https://ria.ru/20221018/vuz-1824819231.html

Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах

Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах - РИА Новости, 18.10.2022

Детей мобилизованных предложили автоматически переводить на бюджет в вузах

Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, предоставляющий студентам право на автоматический перевод на бюджет в вузах в случаи призыва... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:32

2022-10-18T11:32

2022-10-18T12:16

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Фракция партии "Новые люди" в Госдуме подготовила законопроект, предоставляющий студентам право на автоматический перевод на бюджет в вузах в случаи призыва родителя на службу по частичной мобилизации, проект имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается предоставить право всем обучающимся на платной основе по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной и очно-заочной формам обучения, являющиеся детьми (приёмными детьми) военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, автоматически переходить на бесплатное обучение", - уточняется в пояснительных материалах к проекту.По словам авторов, в условиях частичной мобилизации многие призванные на службу родители теряют возможность получать привычный заработок, мера, по их словам, повысит уверенность военнообязанных в том, что "государство окажет необходимую социальную поддержку их семьям в случае мобилизации".Изменения вносятся в закон об образовании.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, навигатор абитуриента