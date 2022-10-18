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Путин проведет встречу с самарским губернатором - РИА Новости, 18.10.2022
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Путин проведет встречу с самарским губернатором
Путин проведет встречу с самарским губернатором - РИА Новости, 18.10.2022
Путин проведет встречу с самарским губернатором
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:59
политика
дмитрий азаров
владимир путин
самарская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Последняя личная встреча Путина и Азарова состоялась в 2018 году. Тогда Азаров, будучи еще в статусе врио главы региона, рассказал президенту о социально-экономической обстановке в регионе.
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политика, дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, дмитрий песков
Политика, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Самарская область, Дмитрий Песков
12:14 18.10.2022 (обновлено: 12:59 18.10.2022)
 
Путин проведет встречу с самарским губернатором

Путин во вторник проведет встречу с самарским губернатором Азаровым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У него (президента) будет на докладе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Традиционно региональная проблематика, текущие вопросы. Все остальные встречи и совещания – закрытого характера", - сказал Песков.
Последняя личная встреча Путина и Азарова состоялась в 2018 году. Тогда Азаров, будучи еще в статусе врио главы региона, рассказал президенту о социально-экономической обстановке в регионе.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ПолитикаДмитрий АзаровВладимир ПутинСамарская областьДмитрий Песков
 
 
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