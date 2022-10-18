https://ria.ru/20221018/vstrecha-1824832417.html

Путин проведет встречу с самарским губернатором

Путин проведет встречу с самарским губернатором - РИА Новости, 18.10.2022

Путин проведет встречу с самарским губернатором

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:14

2022-10-18T12:14

2022-10-18T12:59

политика

дмитрий азаров

владимир путин

самарская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Последняя личная встреча Путина и Азарова состоялась в 2018 году. Тогда Азаров, будучи еще в статусе врио главы региона, рассказал президенту о социально-экономической обстановке в регионе.

https://ria.ru/20221018/magate-1824843047.html

самарская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, дмитрий песков