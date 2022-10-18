https://ria.ru/20221018/vstrecha-1824832417.html
Путин проведет встречу с самарским губернатором
Путин проведет встречу с самарским губернатором - РИА Новости, 18.10.2022
Путин проведет встречу с самарским губернатором
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:59
политика
дмитрий азаров
владимир путин
самарская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудят текущие вопросы, касающиеся региона, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Последняя личная встреча Путина и Азарова состоялась в 2018 году. Тогда Азаров, будучи еще в статусе врио главы региона, рассказал президенту о социально-экономической обстановке в регионе.
https://ria.ru/20221018/magate-1824843047.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, дмитрий песков
Политика, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Самарская область, Дмитрий Песков
12:14 18.10.2022 (обновлено: 12:59 18.10.2022)
Путин проведет встречу с самарским губернатором
Путин во вторник проведет встречу с самарским губернатором Азаровым