https://ria.ru/20221018/vozdukh-1825111792.html
Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве
Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве
Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T13:23
2022-10-18T13:23
2022-10-19T14:55
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антон кульбачевский
москва
воздух
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Осень в принципе выдаётся тёплой, половина уже прошла. Довольно тёплая, ночью температуры классические может быть и меньше нуля, а в дневные часы довольно тёплые, мало дождей, мало осадков, сегодняшний день исключение. Поэтому сказать, что какие-то неблагоприятные метеоусловия наблюдались этой осенью в Москве нельзя. Если условия рассеивания благоприятные, значит и воздух чистый", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как он оценивает состояние воздуха осенью в столице и не повлияли ли на его качество туманы и увеличение числа автомобилей на дорогах.Он уточнил, что пока превышения нормативов не зафиксированы по сравнению с периодом августа, когда была жара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кульбачевский, москва, воздух
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Москва, Воздух