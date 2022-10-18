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Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
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Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве
Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве - РИА Новости, 19.10.2022
Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве
Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T13:23
2022-10-19T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
воздух
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Осень в принципе выдаётся тёплой, половина уже прошла. Довольно тёплая, ночью температуры классические может быть и меньше нуля, а в дневные часы довольно тёплые, мало дождей, мало осадков, сегодняшний день исключение. Поэтому сказать, что какие-то неблагоприятные метеоусловия наблюдались этой осенью в Москве нельзя. Если условия рассеивания благоприятные, значит и воздух чистый", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как он оценивает состояние воздуха осенью в столице и не повлияли ли на его качество туманы и увеличение числа автомобилей на дорогах.Он уточнил, что пока превышения нормативов не зафиксированы по сравнению с периодом августа, когда была жара.
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антон кульбачевский, москва, воздух
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Москва, Воздух
13:23 18.10.2022 (обновлено: 14:55 19.10.2022)
 

Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Осень в принципе выдаётся тёплой, половина уже прошла. Довольно тёплая, ночью температуры классические может быть и меньше нуля, а в дневные часы довольно тёплые, мало дождей, мало осадков, сегодняшний день исключение. Поэтому сказать, что какие-то неблагоприятные метеоусловия наблюдались этой осенью в Москве нельзя. Если условия рассеивания благоприятные, значит и воздух чистый", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как он оценивает состояние воздуха осенью в столице и не повлияли ли на его качество туманы и увеличение числа автомобилей на дорогах.
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Он уточнил, что пока превышения нормативов не зафиксированы по сравнению с периодом августа, когда была жара.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМоскваВоздух
 
 
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