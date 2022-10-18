https://ria.ru/20221018/vozdukh-1825111792.html

Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве

Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве - РИА Новости, 19.10.2022

Туманы и автомобили не повлияли на качество воздуха осенью в Москве

Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T13:23

2022-10-18T13:23

2022-10-19T14:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

воздух

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Туманы и увеличение числа автомобилей не повлияли на качество воздуха осенью в Москве, превышения нормативов не зафиксированы, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Осень в принципе выдаётся тёплой, половина уже прошла. Довольно тёплая, ночью температуры классические может быть и меньше нуля, а в дневные часы довольно тёплые, мало дождей, мало осадков, сегодняшний день исключение. Поэтому сказать, что какие-то неблагоприятные метеоусловия наблюдались этой осенью в Москве нельзя. Если условия рассеивания благоприятные, значит и воздух чистый", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как он оценивает состояние воздуха осенью в столице и не повлияли ли на его качество туманы и увеличение числа автомобилей на дорогах.Он уточнил, что пока превышения нормативов не зафиксированы по сравнению с периодом августа, когда была жара.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

антон кульбачевский, москва, воздух