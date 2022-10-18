https://ria.ru/20221018/vino-1824956961.html
В России утвердили первый "терруарный паспорт"
В России утвердили первый "терруарный паспорт" - РИА Новости, 18.10.2022
В России утвердили первый "терруарный паспорт"
Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:45
2022-10-18T18:45
2022-10-18T18:45
вино
россия
алексей плотников
общество
виноделие
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников."Совет "Долины Дона" вместе с институтом виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко разработали документ, в котором четко описаны особенности географии, климата, перечень сортов, которые в этой зоне выращиваются, технологических приемов, которые применяются при выращивании винограда, уборки, его переработки, производства вина", - сказал он.По его словам, смысл данного документа в том, что человек, разбирающийся в виноделии, прочтя этот "терруарный паспорт", может предположить ту стилистику вина, особенности ароматики, вкуса и перечень сортов, которые здесь допускаются, а также представить, как будут выглядеть вина из этого региона.В заключении Плотников заявил, что разработанный и утвержденный во вторник документ может стать основой для разработки стандартов другими регионами в дальнейшем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220915/vino-1816910419.html
https://ria.ru/20220427/vino-1785654748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вино, россия, алексей плотников, общество, виноделие
Вино, Россия, Алексей Плотников, Общество, Виноделие
В России утвердили первый "терруарный паспорт"
Ассоциация виноградарей и виноделов России утвердила первый "терруарный паспорт"
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников.
"Совет "Долины Дона" вместе с институтом виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко разработали документ, в котором четко описаны особенности географии, климата, перечень сортов, которые в этой зоне выращиваются, технологических приемов, которые применяются при выращивании винограда, уборки, его переработки, производства вина", - сказал он.
По его словам, смысл данного документа в том, что человек, разбирающийся в виноделии, прочтя этот "терруарный паспорт", может предположить ту стилистику вина, особенности ароматики, вкуса и перечень сортов, которые здесь допускаются, а также представить, как будут выглядеть вина из этого региона.
В заключении Плотников заявил, что разработанный и утвержденный во вторник документ может стать основой для разработки стандартов другими регионами в дальнейшем.