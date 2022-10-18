https://ria.ru/20221018/vino-1824956961.html

В России утвердили первый "терруарный паспорт"

В России утвердили первый "терруарный паспорт" - РИА Новости, 18.10.2022

В России утвердили первый "терруарный паспорт"

Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:45

2022-10-18T18:45

2022-10-18T18:45

вино

россия

алексей плотников

общество

виноделие

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников."Совет "Долины Дона" вместе с институтом виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко разработали документ, в котором четко описаны особенности географии, климата, перечень сортов, которые в этой зоне выращиваются, технологических приемов, которые применяются при выращивании винограда, уборки, его переработки, производства вина", - сказал он.По его словам, смысл данного документа в том, что человек, разбирающийся в виноделии, прочтя этот "терруарный паспорт", может предположить ту стилистику вина, особенности ароматики, вкуса и перечень сортов, которые здесь допускаются, а также представить, как будут выглядеть вина из этого региона.В заключении Плотников заявил, что разработанный и утвержденный во вторник документ может стать основой для разработки стандартов другими регионами в дальнейшем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/vino-1816910419.html

https://ria.ru/20220427/vino-1785654748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вино, россия, алексей плотников, общество, виноделие