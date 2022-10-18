https://ria.ru/20221018/ulanova-1824933036.html

В музее-квартире Галины Улановой создается новая экспозиция

В музее-квартире Галины Улановой создается новая экспозиция - РИА Новости, 18.10.2022

В музее-квартире Галины Улановой создается новая экспозиция

В музее-квартире Галины Улановой создается новая постоянная экспозиция "Жемчужина высотки", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:05

2022-10-18T18:05

2022-10-18T19:06

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В музее-квартире Галины Улановой создается новая постоянная экспозиция "Жемчужина высотки", сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.Новые витрины интегрируют в архитектурные ниши. В проекте будут использоваться современные мультимедийные технологии."Обстановка квартиры и предметы как будто еще хранят тепло рук Галины Сергеевны, и это редкая ситуация для мемориальных квартир, где часто памятную атмосферу воссоздают с помощью типологических предметов эпохи. Наши посетители увидят подлинные вещи, которые использовала, любила и бережно хранила балерина", — рассказывает Кристина Трубинова, директор Бахрушинского музея, частью которого является квартира балерины.Название новой выставки "Жемчужина высотки" подсказал сам образ Улановой, которая не изменяла безупречному стилю ни на сцене, ни в жизни."Так родилась аналогия с жемчугом, который дает благородство изнутри, и, на мой взгляд, жизнь и творчество Галины Улановой раскрывается именно через ее внутреннее благородство высочайшей пробы", — сказала Трубинова.Личный архив Улановой был передан музею в конце 90-х годов. В мемориальной части полностью сохранена прижизненная обстановка. В гостиной, спальне и кабинете можно увидеть антикварную мебель, произведения Бенуа, Шагала, Фонвизина, статуэтку работы скульптора Веры Мухиной, коллекцию, выполненную из 50 фарфоровых фигурок Еленой Янсон-Манизер, а также фарфоровую посуду Кузнецовского императорского завода.

https://ria.ru/20221011/ulanova-1823138160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, галина уланова, вера мухина, музеи, выставки