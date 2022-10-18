https://ria.ru/20221018/ukraina-1824999884.html

В Китае раскрыли цель США в отношении Украины

В Китае раскрыли цель США в отношении Украины - РИА Новости, 18.10.2022

В Китае раскрыли цель США в отношении Украины

Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T22:52

2022-10-18T22:52

2022-10-18T22:52

в мире

цены на нефть

сша

владимир путин

украина

санкции в отношении россии

евросоюз

нато

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times Хэ Чжигао."В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу", - заявил автор.В статье утверждается, что США продолжают следовать блоковой конфронтации и менталитету холодной войны, используя конфликт на Украине и даже соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы, основанные на блоках."США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США", - отмечает журналист.При этом, по мнению автора статьи, стремление США укрепить свое влияние над ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества. В результате противоречие между США, стремящимися усилить контроль над НАТО в Европе, и ЕС, нуждающемся в автономии европейской безопасности, все более усиливаются.Украинский кризис повлиял на безопасность и политический порядок в Европе, учитывая, что последствия конфликта выходят за пределы поля боя и распространяются на такие сферы, как экономика и энергетика, добавляет автор. Он также отмечает, что постепенно реакция Европы на текущие события стала изменяться, переходя от эмоций к стратегическому мышлению, ориентированному на будущее.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/ssha-1824944491.html

https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

https://ria.ru/20221017/nato-1824750486.html

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в мире, цены на нефть, сша, владимир путин, украина, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, европа