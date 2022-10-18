В Китае раскрыли цель США в отношении Украины
GT: США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times Хэ Чжигао.
"В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу", - заявил автор.
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В статье утверждается, что США продолжают следовать блоковой конфронтации и менталитету холодной войны, используя конфликт на Украине и даже соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы, основанные на блоках.
"США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США", - отмечает журналист.
При этом, по мнению автора статьи, стремление США укрепить свое влияние над ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества. В результате противоречие между США, стремящимися усилить контроль над НАТО в Европе, и ЕС, нуждающемся в автономии европейской безопасности, все более усиливаются.
Украинский кризис повлиял на безопасность и политический порядок в Европе, учитывая, что последствия конфликта выходят за пределы поля боя и распространяются на такие сферы, как экономика и энергетика, добавляет автор. Он также отмечает, что постепенно реакция Европы на текущие события стала изменяться, переходя от эмоций к стратегическому мышлению, ориентированному на будущее.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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