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В Китае раскрыли цель США в отношении Украины - РИА Новости, 18.10.2022
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В Китае раскрыли цель США в отношении Украины
В Китае раскрыли цель США в отношении Украины - РИА Новости, 18.10.2022
В Китае раскрыли цель США в отношении Украины
Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:52
2022-10-18T22:52
в мире
цены на нефть
сша
владимир путин
украина
санкции в отношении россии
евросоюз
нато
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times Хэ Чжигао."В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу", - заявил автор.В статье утверждается, что США продолжают следовать блоковой конфронтации и менталитету холодной войны, используя конфликт на Украине и даже соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы, основанные на блоках."США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США", - отмечает журналист.При этом, по мнению автора статьи, стремление США укрепить свое влияние над ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества. В результате противоречие между США, стремящимися усилить контроль над НАТО в Европе, и ЕС, нуждающемся в автономии европейской безопасности, все более усиливаются.Украинский кризис повлиял на безопасность и политический порядок в Европе, учитывая, что последствия конфликта выходят за пределы поля боя и распространяются на такие сферы, как экономика и энергетика, добавляет автор. Он также отмечает, что постепенно реакция Европы на текущие события стала изменяться, переходя от эмоций к стратегическому мышлению, ориентированному на будущее.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/ssha-1824944491.html
https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html
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сша
украина
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в мире, цены на нефть, сша, владимир путин, украина, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, европа
В мире, Цены на нефть, США, Владимир Путин, Украина, Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Европа
22:52 18.10.2022
 
В Китае раскрыли цель США в отношении Украины

GT: США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире, пишет журналист Global Times Хэ Чжигао.
"В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу", - заявил автор.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:08
В США назвали неожиданную угрозу для страны
В статье утверждается, что США продолжают следовать блоковой конфронтации и менталитету холодной войны, используя конфликт на Украине и даже соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы, основанные на блоках.
"США пытаются превратить международное сообщество в "иерархическое общество" с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США", - отмечает журналист.
При этом, по мнению автора статьи, стремление США укрепить свое влияние над ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества. В результате противоречие между США, стремящимися усилить контроль над НАТО в Европе, и ЕС, нуждающемся в автономии европейской безопасности, все более усиливаются.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:36
В Китае рассказали об "отрезвляющем" сигнале из Европы для США
Украинский кризис повлиял на безопасность и политический порядок в Европе, учитывая, что последствия конфликта выходят за пределы поля боя и распространяются на такие сферы, как экономика и энергетика, добавляет автор. Он также отмечает, что постепенно реакция Европы на текущие события стала изменяться, переходя от эмоций к стратегическому мышлению, ориентированному на будущее.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 23:19
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО
 
В миреЦены на нефтьСШАВладимир ПутинУкраинаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОЕвропа
 
 
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