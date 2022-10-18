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В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России - РИА Новости, 18.10.2022
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В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России
В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России - РИА Новости, 18.10.2022
В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России
Пользователи Twitter раскритиковали очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:04
2022-10-18T14:46
в мире
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Многие отметили, что ошибки Киева в отношении Москвы и привели к началу российской спецоперации."Украина ведет опосредованную войну с Россией для США. Раньше мы думали, что Зеленский не понимает этого, теперь все стало ясно", — написал один из пользователей."Кажется, Зеленский подтвердил отсутствие намерений по деэскалации конфликта. Конечно, ведь США отправили почти триллион долларов, не оставив места для дипломатии", — согласился другой."Переговоры — единственный способ решить проблемы между странами", — констатировал еще один из читателей."Если бы Зеленский не нарушил Минские соглашения, противостояние с Россией не началось бы. Ужасная ошибка", — поделился мнением четвертый пользователь."Только представьте, что будет через несколько месяцев. Будем надеяться, что народ на Украине сменит режим, который находится в кармане у Вашингтона. Тогда можно будет обрести мир", — заключили комментаторы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия
В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Украина, Россия
14:04 18.10.2022 (обновлено: 14:46 18.10.2022)
 
В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России

Пользователи Twitter указали на ошибку Зеленского, спровоцировавшую спецоперацию России

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Многие отметили, что ошибки Киева в отношении Москвы и привели к началу российской спецоперации.
"Украина ведет опосредованную войну с Россией для США. Раньше мы думали, что Зеленский не понимает этого, теперь все стало ясно", — написал один из пользователей.
"Кажется, Зеленский подтвердил отсутствие намерений по деэскалации конфликта. Конечно, ведь США отправили почти триллион долларов, не оставив места для дипломатии", — согласился другой.
"Переговоры — единственный способ решить проблемы между странами", — констатировал еще один из читателей.
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"Если бы Зеленский не нарушил Минские соглашения, противостояние с Россией не началось бы. Ужасная ошибка", — поделился мнением четвертый пользователь.
"Только представьте, что будет через несколько месяцев. Будем надеяться, что народ на Украине сменит режим, который находится в кармане у Вашингтона. Тогда можно будет обрести мир", — заключили комментаторы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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