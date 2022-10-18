https://ria.ru/20221018/ukraina-1824866942.html

В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России

В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России - РИА Новости, 18.10.2022

В Сети указали на "ужасную" ошибку Зеленского в отношении России

Пользователи Twitter раскритиковали очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:04

2022-10-18T14:04

2022-10-18T14:46

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Многие отметили, что ошибки Киева в отношении Москвы и привели к началу российской спецоперации."Украина ведет опосредованную войну с Россией для США. Раньше мы думали, что Зеленский не понимает этого, теперь все стало ясно", — написал один из пользователей."Кажется, Зеленский подтвердил отсутствие намерений по деэскалации конфликта. Конечно, ведь США отправили почти триллион долларов, не оставив места для дипломатии", — согласился другой."Переговоры — единственный способ решить проблемы между странами", — констатировал еще один из читателей."Если бы Зеленский не нарушил Минские соглашения, противостояние с Россией не началось бы. Ужасная ошибка", — поделился мнением четвертый пользователь."Только представьте, что будет через несколько месяцев. Будем надеяться, что народ на Украине сменит режим, который находится в кармане у Вашингтона. Тогда можно будет обрести мир", — заключили комментаторы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824849163.html

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в мире, владимир путин, владимир зеленский, сша, украина, россия