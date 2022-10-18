https://ria.ru/20221018/ukraina-1824849163.html

Японский депутат призвал Украину сложить оружие

Японский депутат призвал Украину сложить оружие - РИА Новости, 18.10.2022

Японский депутат призвал Украину сложить оружие

Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, слова которого... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:09

2022-10-18T13:09

2022-10-18T13:30

мунэо судзуки

владимир путин

россия

украина

сша

нато

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, слова которого приводит Yahoo News Japan.По его мнению, все заявления западных СМИ об "ослаблении России" вызывают сомнения."Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия", — подчеркнул Судзуки.Японцы, подписанные на блог депутата, поддержали его призыв к Киеву, отметив, что Токио должен налаживать всесторонние связи с Москвой."Мы должны поддерживать связь с Россией. Если Япония будет исповедовать слишком рьяную русофобию, то такое отношение может привести к военному конфликту", — написал один из пользователей."Нужно признать, что тезис об "ослаблении" России ошибочен. Можно заметить, что экономические санкции привели к истощению Запада, а не Москвы", — отметил другой."С начала российской спецоперации отмечено уже много случаев, когда британский и американский анализы были ошибочными. Поэтому односторонне верить в то, что Россия ослаблена и истощена, по-моему, является большой ошибкой", — поделился мнением еще один из читателей блога Судзуки."Япония — сосед России. Разве можно нам так слепо следовать за Европой и США, которые не имеют с нами даже границ?" — задался вопросом четвертый пользователь."Эти гнилые СМИ, которые по глупости сообщают о "неполноценности" или "ослаблении" России, врут. Если вы посмотрите на карту, то увидите, сколько украинской территории Россия на самом деле уже контролирует, и поймете, что она уже победила в этом конфликте", — отметил пятый комментатор."Украина уже проиграла. В итоге оказалось, что ни США, ни НАТО не смогли победить Россию. Рубль вырос, экономика США резко упала, а европейские страны НАТО замерзнут этой зимой из-за прекращения поставок российского газа. И конечно, экономика Японии уже в упадке из-за российских санкций!" — заключили читатели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221018/evropa-1824820952.html

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украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

мунэо судзуки, владимир путин, россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии