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Японский депутат призвал Украину сложить оружие - РИА Новости, 18.10.2022
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Японский депутат призвал Украину сложить оружие
Японский депутат призвал Украину сложить оружие - РИА Новости, 18.10.2022
Японский депутат призвал Украину сложить оружие
Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, слова которого... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:09
2022-10-18T13:30
мунэо судзуки
владимир путин
россия
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, слова которого приводит Yahoo News Japan.По его мнению, все заявления западных СМИ об "ослаблении России" вызывают сомнения."Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия", — подчеркнул Судзуки.Японцы, подписанные на блог депутата, поддержали его призыв к Киеву, отметив, что Токио должен налаживать всесторонние связи с Москвой."Мы должны поддерживать связь с Россией. Если Япония будет исповедовать слишком рьяную русофобию, то такое отношение может привести к военному конфликту", — написал один из пользователей."Нужно признать, что тезис об "ослаблении" России ошибочен. Можно заметить, что экономические санкции привели к истощению Запада, а не Москвы", — отметил другой."С начала российской спецоперации отмечено уже много случаев, когда британский и американский анализы были ошибочными. Поэтому односторонне верить в то, что Россия ослаблена и истощена, по-моему, является большой ошибкой", — поделился мнением еще один из читателей блога Судзуки."Япония — сосед России. Разве можно нам так слепо следовать за Европой и США, которые не имеют с нами даже границ?" — задался вопросом четвертый пользователь."Эти гнилые СМИ, которые по глупости сообщают о "неполноценности" или "ослаблении" России, врут. Если вы посмотрите на карту, то увидите, сколько украинской территории Россия на самом деле уже контролирует, и поймете, что она уже победила в этом конфликте", — отметил пятый комментатор."Украина уже проиграла. В итоге оказалось, что ни США, ни НАТО не смогли победить Россию. Рубль вырос, экономика США резко упала, а европейские страны НАТО замерзнут этой зимой из-за прекращения поставок российского газа. И конечно, экономика Японии уже в упадке из-за российских санкций!" — заключили читатели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
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мунэо судзуки, владимир путин, россия, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Мунэо Судзуки, Владимир Путин, Россия, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
13:09 18.10.2022 (обновлено: 13:30 18.10.2022)
 
Японский депутат призвал Украину сложить оружие

Японский депутат Мунэо Судзуки призвал Украину сдаться и положить конец конфликту

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина должна сложить оружие и остановить конфликт, если не может воевать без помощи Запада, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки, слова которого приводит Yahoo News Japan.
По его мнению, все заявления западных СМИ об "ослаблении России" вызывают сомнения.
"Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестанут поставлять Украине вооружение, чтобы прекратить этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия", — подчеркнул Судзуки.
Японцы, подписанные на блог депутата, поддержали его призыв к Киеву, отметив, что Токио должен налаживать всесторонние связи с Москвой.
"Мы должны поддерживать связь с Россией. Если Япония будет исповедовать слишком рьяную русофобию, то такое отношение может привести к военному конфликту", — написал один из пользователей.
"Нужно признать, что тезис об "ослаблении" России ошибочен. Можно заметить, что экономические санкции привели к истощению Запада, а не Москвы", — отметил другой.
"С начала российской спецоперации отмечено уже много случаев, когда британский и американский анализы были ошибочными. Поэтому односторонне верить в то, что Россия ослаблена и истощена, по-моему, является большой ошибкой", — поделился мнением еще один из читателей блога Судзуки.
"Япония — сосед России. Разве можно нам так слепо следовать за Европой и США, которые не имеют с нами даже границ?" — задался вопросом четвертый пользователь.
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"Эти гнилые СМИ, которые по глупости сообщают о "неполноценности" или "ослаблении" России, врут. Если вы посмотрите на карту, то увидите, сколько украинской территории Россия на самом деле уже контролирует, и поймете, что она уже победила в этом конфликте", — отметил пятый комментатор.
"Украина уже проиграла. В итоге оказалось, что ни США, ни НАТО не смогли победить Россию. Рубль вырос, экономика США резко упала, а европейские страны НАТО замерзнут этой зимой из-за прекращения поставок российского газа. И конечно, экономика Японии уже в упадке из-за российских санкций!" — заключили читатели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Мунэо СудзукиВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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