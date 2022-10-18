https://ria.ru/20221018/ukraina-1824810325.html

Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине

Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине - РИА Новости, 18.10.2022

Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время на Украине будут сложные времена с энергоснабжением, не исключил веерных... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:07

2022-10-18T11:07

2022-10-18T12:31

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время на Украине будут сложные времена с энергоснабжением, не исключил веерных отключений по стране.Ранее в офисе Зеленского заявили о попадании в энергетические объекты в Киеве, Днепре, Житомире во вторник утром. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил что в Днепропетровске удар пришелся по Приднепровской ТЭЦ"В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся. Всему населению нужно готовиться к действительно тяжёлой зиме", - сказал Тимошенко в эфире Всеукраинского телемарафона.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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