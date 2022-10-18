https://ria.ru/20221018/ukraina-1824810325.html
Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине
Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине - РИА Новости, 18.10.2022
Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время на Украине будут сложные времена с энергоснабжением, не исключил веерных... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:07
2022-10-18T11:07
2022-10-18T12:31
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украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в ближайшее время на Украине будут сложные времена с энергоснабжением, не исключил веерных отключений по стране.Ранее в офисе Зеленского заявили о попадании в энергетические объекты в Киеве, Днепре, Житомире во вторник утром. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил что в Днепропетровске удар пришелся по Приднепровской ТЭЦ"В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся. Всему населению нужно готовиться к действительно тяжёлой зиме", - сказал Тимошенко в эфире Всеукраинского телемарафона.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Тимошенко, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
11:07 18.10.2022 (обновлено: 12:31 18.10.2022)
Офис Зеленского не исключил веерных отключений электроэнергии на Украине
Офис Зеленского предупредил о наступлении сложной ситуации с энергоснабжением на Украине