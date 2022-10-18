https://ria.ru/20221018/ukraina-1824768540.html

На Украине мобилизуют всех подряд, сообщили пленные

На Украине мобилизуют всех подряд, сообщили пленные - РИА Новости, 18.10.2022

На Украине мобилизуют всех подряд, сообщили пленные

Украинские власти сильно снизили требования к состоянию здоровья мобилизуемых граждан и практически берут всех подряд, рассказали РИА Новости украинские... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:09

2022-10-18T06:09

2022-10-18T07:23

специальная военная операция на украине

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украина

черкасская область

сумы

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ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские власти сильно снизили требования к состоянию здоровья мобилизуемых граждан и практически берут всех подряд, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.Он сообщил, что раньше его не брали в армию по состоянию здоровья, а во время мобилизации сказали, что "с таким люди служат".Другой украинский пленный Николай Швец сообщил, что медкомиссия не прислушивается к жалобам тех, кого хотят мобилизовать."Нет смысла говорить, что что-то болит", — посетовал он.Собеседник агентства добавил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным. В лучшем случае людям давали месяц-два на лечение перед отправкой в войска.Еще один военнопленный — 47-летний Николай Дяченко из города Сумы — сообщил, что на осмотр может прийти даже не врач, а ветеринар."Особо на это никто внимание не обращает. Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут", — отметил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221018/svo-1824762551.html

https://ria.ru/20221017/plenenie-1824485246.html

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сумы

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в мире, украина, черкасская область, сумы