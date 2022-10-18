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Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр - РИА Новости, 18.10.2022
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Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр - РИА Новости, 18.10.2022
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр
Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:29
2022-10-18T11:29
анна москва
польша
россия
экономика
в мире
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet."Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала Москва.При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", - сказала министр.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824232578.html
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анна москва, польша, россия, экономика, в мире
Анна Москва, Польша, Россия, Экономика, В мире
11:29 18.10.2022
 
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр

Министр Москва: Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабочие производят замеры температуры угля
Рабочие производят замеры температуры угля - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рабочие производят замеры температуры угля. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet.
"Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала Москва.
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При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", - сказала министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
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