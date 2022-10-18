https://ria.ru/20221018/ugol-1824817684.html

Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр

Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр - РИА Новости, 18.10.2022

Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр

Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:29

2022-10-18T11:29

2022-10-18T11:29

анна москва

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet."Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала Москва.При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", - сказала министр.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.

https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824232578.html

https://ria.ru/20221017/zerno-1824663192.html

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анна москва, польша, россия, экономика, в мире