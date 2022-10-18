https://ria.ru/20221018/ugol-1824817684.html
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр - РИА Новости, 18.10.2022
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр
Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:29
2022-10-18T11:29
2022-10-18T11:29
анна москва
польша
россия
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753388922_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_bff8abc3c4e5ba3173b465b433ea9bb8.jpg
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet."Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала Москва.При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", - сказала министр.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
https://ria.ru/20221015/evrosoyuz-1824232578.html
https://ria.ru/20221017/zerno-1824663192.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753388922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2e82dfe34b5eb6eeffad724184a58add.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна москва, польша, россия, экономика, в мире
Анна Москва, Польша, Россия, Экономика, В мире
Польша не возобновит импорт уголя из России, заявила министр
Министр Москва: Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости.
Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила
министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet.
"Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", - сказала Москва.
При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", - сказала министр.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.