17:29 18.10.2022 (обновлено: 17:40 18.10.2022)
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна
Госдеп заявил, что не против поставок удобрений и зерна из России на мировые рынки
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
"Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Помощник госсекретаря также выразила уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако США ожидают от РФ демонстрации серьезного настроя на такой исход. "Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли", - добавила высокопоставленный американский дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.