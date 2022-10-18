https://ria.ru/20221018/udobreniya-1824933622.html

США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна

США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна - РИА Новости, 18.10.2022

США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна

США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:29

2022-10-18T17:29

2022-10-18T17:40

экономика

сша

россия

государственный департамент сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Помощник госсекретаря также выразила уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако США ожидают от РФ демонстрации серьезного настроя на такой исход. "Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли", - добавила высокопоставленный американский дипломат.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии