Рейтинг@Mail.ru
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/udobreniya-1824933622.html
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна - РИА Новости, 18.10.2022
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна
США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:29
2022-10-18T17:40
экономика
сша
россия
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.Помощник госсекретаря также выразила уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако США ожидают от РФ демонстрации серьезного настроя на такой исход. "Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли", - добавила высокопоставленный американский дипломат.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824838573.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Государственный департамент США, Санкции в отношении России
17:29 18.10.2022 (обновлено: 17:40 18.10.2022)
 
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна

Госдеп заявил, что не против поставок удобрений и зерна из России на мировые рынки

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки и не распространяют свои санкции на эту сферу, заявила помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.
"Мы дали понять предельно четко: санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений. В действительности, как мне кажется, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает этот вопрос", - сказала Донфрид в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Помощник госсекретаря также выразила уверенность, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако США ожидают от РФ демонстрации серьезного настроя на такой исход. "Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли", - добавила высокопоставленный американский дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Флаг Турции на фоне пролива Босфор - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:30
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки
 
ЭкономикаСШАРоссияГосударственный департамент СШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала