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В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
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В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
В Словакии во вторник началась серия военных учений под названием European Shield ("Европейский щит") с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:56
2022-10-18T20:56
в мире
словакия
вооруженные силы украины
украина
нато
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ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. В Словакии во вторник началась серия военных учений под названием European Shield ("Европейский щит") с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также 200 представителей вооруженных сил Украины, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на минобороны республики."Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield, в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии", - цитирует издание пресс-секретаря минобороны Штефана Земановича.Целью учений, по данным издания, являются отработка совместных действий и тактики, а также обмен опытом, в том числе, боевым – со стороны украинских военнослужащих.
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в мире, словакия, вооруженные силы украины, украина, нато
В мире, Словакия, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
20:56 18.10.2022
 
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ

Минобороны Словакии: в стране началась серия военных учений с участием представителей ВСУ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии
Учения НАТО в Словакии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии . Архивное фото
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ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. В Словакии во вторник началась серия военных учений под названием European Shield ("Европейский щит") с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также 200 представителей вооруженных сил Украины, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на минобороны республики.
"Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield, в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии", - цитирует издание пресс-секретаря минобороны Штефана Земановича.
Целью учений, по данным издания, являются отработка совместных действий и тактики, а также обмен опытом, в том числе, боевым – со стороны украинских военнослужащих.
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 14:25
МВД Молдавии и посольство США проведут учения в центре Кишинева
 
В миреСловакияВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТО
 
 
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