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В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ - РИА Новости, 18.10.2022
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
В Словакии во вторник началась серия военных учений под названием European Shield ("Европейский щит") с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T20:56
2022-10-18T20:56
2022-10-18T20:56
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ПРАГА, 18 окт – РИА Новости. В Словакии во вторник началась серия военных учений под названием European Shield ("Европейский щит") с участием 700 военнослужащих из нескольких стран НАТО, а также 200 представителей вооруженных сил Украины, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на минобороны республики."Одновременно на нескольких военных полигонах республики во вторник начались международные учения European Shield, в которых, помимо 700 представителей армий стран НАТО, принимают участие также 200 военнослужащих из Украины. Учения были одобрены правительством Словакии", - цитирует издание пресс-секретаря минобороны Штефана Земановича.Целью учений, по данным издания, являются отработка совместных действий и тактики, а также обмен опытом, в том числе, боевым – со стороны украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20221018/moldaviya-1824872579.html
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В мире, Словакия, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
В Словакии началась серия военных учений с участием представителей ВСУ
Минобороны Словакии: в стране началась серия военных учений с участием представителей ВСУ