https://ria.ru/20221018/ucheniya-1824836350.html
В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях
В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях - РИА Новости, 18.10.2022
В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести ядерные учения, заявил, что существует система уведомления о... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:22
2022-10-18T12:22
2022-10-18T12:22
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести ядерные учения, заявил, что существует система уведомления о них, нотификация проходит по каналам Минобороны.По данным СМИ, США заявили, что Россия не уведомила их о ежегодных ядерных учениях "Гром", которые планируются в ближайшее время."Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений, и осуществляется это по каналам Минобороны", - ответил Песков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях
Песков рассказал о системе уведомления по каналам Минобороны о российских ядерных учениях
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести ядерные учения, заявил, что существует система уведомления о них, нотификация проходит по каналам Минобороны.
По данным СМИ, США заявили, что Россия не уведомила их о ежегодных ядерных учениях "Гром", которые планируются в ближайшее время.
"Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений, и осуществляется это по каналам Минобороны", - ответил Песков журналистам.