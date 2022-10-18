https://ria.ru/20221018/ucheniya-1824836350.html

В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях

В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле прокомментировали сообщения США о российских ядерных учениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести ядерные учения, заявил, что существует система уведомления о... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:22

2022-10-18T12:22

2022-10-18T12:22

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения США о намерении РФ провести ядерные учения, заявил, что существует система уведомления о них, нотификация проходит по каналам Минобороны.По данным СМИ, США заявили, что Россия не уведомила их о ежегодных ядерных учениях "Гром", которые планируются в ближайшее время."Существует установленная система нотификаций, уведомлений о проведении подобных учений, и осуществляется это по каналам Минобороны", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, дмитрий песков