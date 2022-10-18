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Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 18.10.2022
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Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 18.10.2022
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии, передает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:11
2022-10-18T12:11
россия
марк фейгин
алексей арестович
вооруженные силы рф
происшествия
интернет
цензура
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью скандально известного адвоката Марка Фейгина* с украинским политиком Алексеем Арестовичем.Twitch уже дважды штрафовали за фейки о ВС РФ в интервью с Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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россия, марк фейгин, алексей арестович , вооруженные силы рф, происшествия, интернет, цензура
Россия, Марк Фейгин, Алексей Арестович , Вооруженные силы РФ, Происшествия, Интернет, Цензура
12:11 18.10.2022
 
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем

Суд в Москве оштрафовал Twitch еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 11:25
TikTok оштрафовали на три миллиона рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
Протокол был составлен за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью скандально известного адвоката Марка Фейгина* с украинским политиком Алексеем Арестовичем.
Twitch уже дважды штрафовали за фейки о ВС РФ в интервью с Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:55
Суд оштрафовал Amazon за неудаление информации о наркотиках
 
РоссияМарк ФейгинАлексей АрестовичВооруженные силы РФПроисшествияИнтернетЦензура
 
 
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