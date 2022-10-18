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Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем - РИА Новости, 18.10.2022
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии, передает... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:11
2022-10-18T12:11
2022-10-18T12:11
россия
марк фейгин
алексей арестович
вооруженные силы рф
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интернет
цензура
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости."Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол был составлен за неудаление стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью скандально известного адвоката Марка Фейгина* с украинским политиком Алексеем Арестовичем.Twitch уже дважды штрафовали за фейки о ВС РФ в интервью с Арестовичем: на 3 и 4 миллиона рублей.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марк фейгин, алексей арестович , вооруженные силы рф, происшествия, интернет, цензура
Россия, Марк Фейгин, Алексей Арестович , Вооруженные силы РФ, Происшествия, Интернет, Цензура
Twitch оштрафовали еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем
Суд в Москве оштрафовал Twitch еще на четыре миллиона рублей за интервью с Арестовичем