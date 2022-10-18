https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824908682.html

Эксперты рассказали, как открыть банковскую карту в Турции

Эксперты рассказали, как открыть банковскую карту в Турции - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперты рассказали, как открыть банковскую карту в Турции

Карту Visa или MasterCard российские туристы смогут открыть в Турции без ВНЖ, а если постараться, то и без депозита, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:02

2022-10-18T17:02

2022-10-18T17:02

туризм

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Карту Visa или MasterCard российские туристы смогут открыть в Турции без ВНЖ, а если постараться, то и без депозита, сообщает TourDom.ru.По информации представителя одного из турагентств, его клиент недавно оформил карту MasterCard банка VakifBank, без дополнительных документов и без замораживания крупной суммы на счете: "Турист живет в Махмутларе в отеле. Он потратил деньги только на гида и перевод документов на английский язык. За все отдал около 400 долларов", - уточнили в компании.Туристы подтверждают в соцсетях, что в VakifBank обычно не требуют депозита. Однако в некоторых офисах могут взимать комиссию за открытие счета нерезидентам, причем в зависимости от конкретного отделения ее размер может составить от 1000 до 3700 лир.Для выпуска пластика в Ziraat Bank от российских граждан обычно требуют внести деньги на депозит на срок от одного до шести месяцев. Полгода назад необходимо было открыть вклад на десять тысяч лир, сейчас размер "замораживаемых" средств вырос в среднем до 90–185 тысяч. Схожие требования для оформления пластика выдвигает и DenizBank.Однако, по словам специалистов, существуют отделения и с более мягкими условиями. Важно иметь в виду, что не всегда менеджеры турецких банков говорят по-английски. "У нас знакомая помогает сделать пластик Ziraat Bank, – говорит один из турагентов. – На машине приезжает за клиентом, все оформляет и увозит в отель. При этом карта выпускается без депозита, вид на жительство также не требуется. За услуги посредник берет 2500 лир".Также в компаниях напоминают, что туристическая сим-карта работает только три месяца. Поэтому лучше сразу оформить счет на российский номер телефона или поменять его потом.Для пополнения счета туристы могут перевести деньги самому себе онлайн через систему "Золотая корона", это наиболее популярный способ. Другой вариант – положить на карту наличные.Работают также межбанковские swift-переводы из некоторых финансовых организаций, например, с российской карты Райффайзенбанка.Большинство российских туристов, после того как в Турции перестали принимать карты "Мир", берут с собой на отдых наличные. Но есть и такие, кто пользуется картами иностранных банков или пластиком китайской системы UnionPay.

https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824831305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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