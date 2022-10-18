Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824899699.html
СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету
СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету - РИА Новости, 18.10.2022
СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету
В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:58
2022-10-18T16:27
в мире
турция
черное море
синоп (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем", — говорится в сообщении.По словам источников, ракету запустили в семь утра по местному времени с территории аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала в море в районе порта Синоп.Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.
https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html
турция
черное море
синоп (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, синоп (провинция)
В мире, Турция, Черное море, Синоп (провинция)
15:58 18.10.2022 (обновлено: 16:27 18.10.2022)
 
СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

Bloomberg: Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем", — говорится в сообщении.
По словам источников, ракету запустили в семь утра по местному времени с территории аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала в море в районе порта Синоп.
Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:53
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб
 
В миреТурцияЧерное мореСиноп (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала