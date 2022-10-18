https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824899699.html

СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету - РИА Новости, 18.10.2022

СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:58

2022-10-18T15:58

2022-10-18T16:27

в мире

турция

черное море

синоп (провинция)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем", — говорится в сообщении.По словам источников, ракету запустили в семь утра по местному времени с территории аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала в море в районе порта Синоп.Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.

https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html

турция

черное море

синоп (провинция)

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Владимир Лаврентьев

в мире, турция, черное море, синоп (провинция)