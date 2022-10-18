https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824842511.html

В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе

В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе - РИА Новости, 18.10.2022

В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе

Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:48

2022-10-18T12:48

2022-10-18T14:03

турция

россия

в мире

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564941518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fe9b0591478219da5c5cd473107f06.jpg

АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет."Встречи продолжаются. Нет никаких проблем в плане поставок и оплаты", - заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.

https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824838573.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, в мире, ибрагим калын