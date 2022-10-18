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В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе - РИА Новости, 18.10.2022
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В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе
В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе - РИА Новости, 18.10.2022
В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе
Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:48
2022-10-18T14:03
турция
россия
в мире
ибрагим калын
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет."Встречи продолжаются. Нет никаких проблем в плане поставок и оплаты", - заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.
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турция, россия, в мире, ибрагим калын
Турция, Россия, В мире, Ибрагим Калын
12:48 18.10.2022 (обновлено: 14:03 18.10.2022)
 
В Турции заявили об отсутствии проблем в газовом вопросе

Представитель Эрдогана Калын: Турция и Россия взаимодействуют по газовому вопросу

© AP Photo / Emrah GurelИбрагим Калын
Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Ибрагим Калын. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.
Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет.
"Встречи продолжаются. Нет никаких проблем в плане поставок и оплаты", - заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.
Флаг Турции на фоне пролива Босфор - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 12:30
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки
 
ТурцияРоссияВ миреИбрагим Калын
 
 
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