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Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 18.10.2022
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Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 18.10.2022
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвала Вашингтон обнародовать это, заявил официальный представитель президента... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:30
2022-10-18T17:00
турция
сша
в мире
ибрагим калын
антониу гутерреш
москва
россия
оон
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвала Вашингтон обнародовать это, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Санкций против российской агропродукции, удобрений нет. Корабль может выйти, пройти через Черное море и проливы. Но страховые компании боятся санкций, поэтому не хотят участвовать в процессе. В беседах с нашими американскими партнерами, в частности с моим коллегой Салливаном (советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Прим. ред.) говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и России, чтобы снять вопросы", — сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.По его словам, Турция не получила четкого ответа от Москвы по продлению сделки."Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год", — подчеркнул он.Калын добавил, что Турция надеется на положительный ответ Москвы по продлению сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221016/turtsiya-1824412035.html
https://ria.ru/20221009/turtsiya-1822595620.html
https://ria.ru/20221014/zerno-1824079166.html
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турция, сша, в мире, ибрагим калын, антониу гутерреш, москва, россия, оон, джейк салливан, стефан дюжаррик
Турция, США, В мире, Ибрагим Калын, Антониу Гутерреш, Москва, Россия, ООН, Джейк Салливан, Стефан Дюжаррик
12:30 18.10.2022 (обновлено: 17:00 18.10.2022)
 
Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки

В Турции заявили о гарантиях США по выходу российской агропродукции на рынки

© AFP 2022 / Yasin AkgulФлаг Турции на фоне пролива Босфор
Флаг Турции на фоне пролива Босфор - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Флаг Турции на фоне пролива Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки, призвала Вашингтон обнародовать это, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Санкций против российской агропродукции, удобрений нет. Корабль может выйти, пройти через Черное море и проливы. Но страховые компании боятся санкций, поэтому не хотят участвовать в процессе. В беседах с нашими американскими партнерами, в частности с моим коллегой Салливаном (советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Прим. ред.) говорили, что необходимо дать гарантии. Они сказали, что такие гарантии дают. Мы предложили обнародовать это как ООН, так и России, чтобы снять вопросы", — сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.
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По его словам, Турция не получила четкого ответа от Москвы по продлению сделки.
"Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год", — подчеркнул он.
Калын добавил, что Турция надеется на положительный ответ Москвы по продлению сделки.
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В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
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ТурцияСШАВ миреИбрагим КалынАнтониу ГутеррешМоскваРоссияООНДжейк СалливанСтефан Дюжаррик
 
 
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