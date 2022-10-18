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Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана - РИА Новости, 18.10.2022
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Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана - РИА Новости, 18.10.2022
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:09
2022-10-18T19:22
тихий океан
россия
ту-95мс
безопасность
войска воздушно-космической обороны
охотское море
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны."Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что при выполнении задания экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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тихий океан
россия
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Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана. Видео Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны РФ.
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тихий океан, россия, ту-95мс, безопасность, войска воздушно-космической обороны, охотское море
Тихий океан, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Охотское море
18:09 18.10.2022 (обновлено: 19:22 18.10.2022)
 
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана

Два Ту-95МС совершили плановый 12-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны.
"Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что при выполнении задания экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Тихий океанРоссияТу-95МСБезопасностьВойска воздушно-космической обороныОхотское море
 
 
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