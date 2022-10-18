https://ria.ru/20221018/tu-1824944948.html

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана - РИА Новости, 18.10.2022

Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:09

2022-10-18T18:09

2022-10-18T19:22

тихий океан

россия

ту-95мс

безопасность

войска воздушно-космической обороны

охотское море

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны."Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что при выполнении задания экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20220823/samolety-1811510967.html

тихий океан

россия

охотское море

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Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана. Видео Минобороны РФ Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны РФ. 2022-10-18T18:09 true PT1M00S

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Кирилл Волков

тихий океан, россия, ту-95мс, безопасность, войска воздушно-космической обороны, охотское море