https://ria.ru/20221018/tu-1824944948.html
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана - РИА Новости, 18.10.2022
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:09
2022-10-18T18:09
2022-10-18T19:22
тихий океан
россия
ту-95мс
безопасность
войска воздушно-космической обороны
охотское море
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны."Продолжительность полета составила более 12 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что при выполнении задания экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20220823/samolety-1811510967.html
тихий океан
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охотское море
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Плановый полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана. Видео Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями, сообщили в Минобороны РФ.
2022-10-18T18:09
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, россия, ту-95мс, безопасность, войска воздушно-космической обороны, охотское море
Тихий океан, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Охотское море
18:09 18.10.2022 (обновлено: 19:22 18.10.2022)
Два Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Тихого океана
Два Ту-95МС совершили плановый 12-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана