https://ria.ru/20221018/todorenko-1824895649.html

"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью

"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью - РИА Новости, 18.10.2022

"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью

Регина Тодоренко показала фотографию кормления трехмесячного сына в своей соцсети. Ведущая посетила подготовку к шоу "Ледниковый период" вместе с малышом. Из-за РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:46

2022-10-18T15:46

2022-10-18T15:46

шоубиз

регина тодоренко

знаменитости

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Регина Тодоренко показала фотографию кормления трехмесячного сына в своей соцсети. Ведущая посетила подготовку к шоу "Ледниковый период" вместе с малышом. Из-за плотного графика ей пришлось совместить работу и материнство. Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни посчитали, что ребенка не стоит брать с собой на тренировки. Другие поддержали молодую мать. Ранее Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни. Она с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника.

https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

регина тодоренко, знаменитости