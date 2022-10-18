https://ria.ru/20221018/todorenko-1824895649.html
"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью
"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью - РИА Новости, 18.10.2022
"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью
Регина Тодоренко показала фотографию кормления трехмесячного сына в своей соцсети. Ведущая посетила подготовку к шоу "Ледниковый период" вместе с малышом. Из-за РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:46
2022-10-18T15:46
2022-10-18T15:46
шоубиз
регина тодоренко
знаменитости
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Регина Тодоренко показала фотографию кормления трехмесячного сына в своей соцсети. Ведущая посетила подготовку к шоу "Ледниковый период" вместе с малышом. Из-за плотного графика ей пришлось совместить работу и материнство. Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни посчитали, что ребенка не стоит брать с собой на тренировки. Другие поддержали молодую мать. Ранее Тодоренко рассказала о последствиях тяжелой болезни. Она с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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регина тодоренко, знаменитости
Шоубиз, Регина Тодоренко, Знаменитости
"Бедный ребенок": Тодоренко возмутила Сеть кормлением грудью
Тодоренко вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети фотографией кормления сына
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Регина Тодоренко показала фотографию кормления трехмесячного сына в своей соцсети. Ведущая посетила подготовку к шоу "Ледниковый период" вместе с малышом. Из-за плотного графика ей пришлось совместить работу и материнство.
"Мама снова на льду!" – прокомментировала фотографию Тодоренко.
Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни посчитали, что ребенка не стоит брать с собой на тренировки.
"Бедный ребенок, везде его таскает", "В погоне за работой, деньгами и признанием люди забывают о главном", "Пусть дома сидит и занимается детьми", "Нельзя так распыляться", "Не лучше быть просто мамой?" – возмутились подписчики.
Другие поддержали молодую мать.
"Спасибо, что показываете нормальное адекватное материнство. Что с ребенком возможно все!", "Регина, какая же вы сильная женщина!", "Регина, я восхищаюсь вами!", "Вы просто молодцы!" – отреагировали пользователи Сети.
Ранее Тодоренко рассказала
о последствиях тяжелой болезни. Она с детства страдает серьезным заболеванием позвоночника.