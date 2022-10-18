13:18 18.10.2022 (обновлено: 13:42 18.10.2022)
СК возбудил дело после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2
СК возбудил уголовное дело после возгорания на ТЭЦ в Калининграде и гибели работника
© Фото : СУСК РФ по Калининградской областиВозгорание на ТЭЦ-2 в Калининграде во время ремонтных работ
© Фото : СУСК РФ по Калининградской области
Возгорание на ТЭЦ-2 в Калининграде во время ремонтных работ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ возбуждено после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает СУСК РФ по Калининградской области.
Ранее сообщалось, что 17 октября на Калининградской ТЭЦ-2 в ходе ремонтных работ произошло возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве. В результате один сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников были госпитализированы.
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"Гурьевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области по факту возгорания на калининградской ТЭЦ-2, в результате которого пострадали сотрудники объекта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Как уточняет СК, в результате инцидента погиб 55-летний сотрудник, госпитализированы с травмами двое работников 45 и 66 лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация, назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.
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