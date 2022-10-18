https://ria.ru/20221018/tets-1824851028.html

СК возбудил дело после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2

СК возбудил дело после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2 - РИА Новости, 18.10.2022

СК возбудил дело после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ возбуждено после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, в результате которого один человек... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:18

2022-10-18T13:18

2022-10-18T13:42

происшествия

россия

калининградская область

калининградская тэц-2

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ возбуждено после возгорания на Калининградской ТЭЦ-2, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает СУСК РФ по Калининградской области.Ранее сообщалось, что 17 октября на Калининградской ТЭЦ-2 в ходе ремонтных работ произошло возгорание в блочном пункте подготовки газа, который находился в резерве. В результате один сотрудник ТЭЦ погиб на месте происшествия, двое работников были госпитализированы."Гурьевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области по факту возгорания на калининградской ТЭЦ-2, в результате которого пострадали сотрудники объекта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Как уточняет СК, в результате инцидента погиб 55-летний сотрудник, госпитализированы с травмами двое работников 45 и 66 лет.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация, назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.

https://ria.ru/20221017/tets-1824685903.html

https://ria.ru/20221018/galyaviev-1824842176.html

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происшествия, россия, калининградская область, калининградская тэц-2, следственный комитет россии (ск рф)