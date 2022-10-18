Рейтинг@Mail.ru
Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/terrorizm-1824871165.html
Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма
Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма - РИА Новости, 18.10.2022
Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма
Студента алтайского вуза осудили на 9 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:21
2022-10-18T14:21
происшествия
алтайский край
россия
терроризм
исламское государство
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Студента алтайского вуза осудили на 9 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю."Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина центральноазиатской республики, 1999 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Следствием и судом установлено, что осуждённый, обучаясь на 4-м курсе одного из университетов Алтайского края, являясь приверженцем идей радикального ислама, нашел в сети интернет информацию о том, что в интересах международной террористической организации "Исламское государство"*, запрещённой на территории России, осуществляется сбор финансовых средств", - говорится в сообщении.Студент перевёл имевшиеся у него деньги на указанный расчётный счет участникам террористической организации, находившимся в Сирии."В ходе следствия также установлено, что осуждённый пытался привлечь к финансированию запрещённой террористической организации...&nbsp; своих знакомых. Однако все они отказались оказывать содействие. Суд апелляционной инстанции оставил приговор в отношении иностранца без изменений: за совершённое преступление террористической направленности мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечают в УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221012/arest-1823476996.html
https://ria.ru/20221006/ugrozy-1821921060.html
алтайский край
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, терроризм, исламское государство, сирия
Происшествия, Алтайский край, Россия, Терроризм, Исламское государство, Сирия
14:21 18.10.2022
 
Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма

Студента алтайского вуза осудили на девять лет колонии за финансирование терроризма

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Студента алтайского вуза осудили на 9 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
"Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина центральноазиатской республики, 1999 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Следствием и судом установлено, что осуждённый, обучаясь на 4-м курсе одного из университетов Алтайского края, являясь приверженцем идей радикального ислама, нашел в сети интернет информацию о том, что в интересах международной террористической организации "Исламское государство"*, запрещённой на территории России, осуществляется сбор финансовых средств", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:47
Тюменца арестовали по обвинению в участии в террористическом сообществе
Студент перевёл имевшиеся у него деньги на указанный расчётный счет участникам террористической организации, находившимся в Сирии.
"В ходе следствия также установлено, что осуждённый пытался привлечь к финансированию запрещённой террористической организации...  своих знакомых. Однако все они отказались оказывать содействие. Суд апелляционной инстанции оставил приговор в отношении иностранца без изменений: за совершённое преступление террористической направленности мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечают в УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Работой ФСБ остался доволен – задержанный мужчина, который угрожал взорвать здание ФСБ
6 октября, 11:56
В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияТерроризмИсламское государствоСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала