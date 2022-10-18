Студенту алтайского вуза вынесли приговор за финансирование терроризма
Студента алтайского вуза осудили на девять лет колонии за финансирование терроризма
Молоток судьи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Студента алтайского вуза осудили на 9 лет колонии за финансирование терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
"Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина центральноазиатской республики, 1999 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Следствием и судом установлено, что осуждённый, обучаясь на 4-м курсе одного из университетов Алтайского края, являясь приверженцем идей радикального ислама, нашел в сети интернет информацию о том, что в интересах международной террористической организации "Исламское государство"*, запрещённой на территории России, осуществляется сбор финансовых средств", - говорится в сообщении.
Студент перевёл имевшиеся у него деньги на указанный расчётный счет участникам террористической организации, находившимся в Сирии.
"В ходе следствия также установлено, что осуждённый пытался привлечь к финансированию запрещённой террористической организации... своих знакомых. Однако все они отказались оказывать содействие. Суд апелляционной инстанции оставил приговор в отношении иностранца без изменений: за совершённое преступление террористической направленности мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечают в УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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