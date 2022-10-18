https://ria.ru/20221018/syre-1824899127.html

Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье

Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье - РИА Новости, 18.10.2022

Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье

На Ставрополье готовятся к выпуску сырья для детского питания; для этого крупнейший на юге России завод по переработке кукурузы и других круп модернизировал... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:56

2022-10-18T15:56

2022-10-18T15:56

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

россия

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СТАВРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. На Ставрополье готовятся к выпуску сырья для детского питания; для этого крупнейший на юге России завод по переработке кукурузы и других круп модернизировал свое производство более, чем на 150 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.По его словам, на новом производстве будут трудиться 15 работников. В год они смогут производить до пяти тысяч тонн продукции. На первоначальном этапе планируется производить три тысячи тонн в год.В ведомстве напомнили, что модернизация предприятий пищепрома проводится при поддержке губернатора региона Владимира Владимирова, в том числе в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"."Всего на территории Ставропольского края в текущем году в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано 11 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, создано более 350 новых рабочих мест. До конца года планируется завершить еще 19 инвестиционных проектов с общей инвестиционной емкостью более четырех миллиардов рублей", - привели в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию слова главы ведомства Дениса Полюбина.

https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика, россия