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Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье - РИА Новости, 18.10.2022
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Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье
Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье - РИА Новости, 18.10.2022
Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье
На Ставрополье готовятся к выпуску сырья для детского питания; для этого крупнейший на юге России завод по переработке кукурузы и других круп модернизировал... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:56
2022-10-18T15:56
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
россия
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СТАВРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. На Ставрополье готовятся к выпуску сырья для детского питания; для этого крупнейший на юге России завод по переработке кукурузы и других круп модернизировал свое производство более, чем на 150 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.По его словам, на новом производстве будут трудиться 15 работников. В год они смогут производить до пяти тысяч тонн продукции. На первоначальном этапе планируется производить три тысячи тонн в год.В ведомстве напомнили, что модернизация предприятий пищепрома проводится при поддержке губернатора региона Владимира Владимирова, в том числе в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"."Всего на территории Ставропольского края в текущем году в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано 11 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, создано более 350 новых рабочих мест. До конца года планируется завершить еще 19 инвестиционных проектов с общей инвестиционной емкостью более четырех миллиардов рублей", - привели в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию слова главы ведомства Дениса Полюбина.
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ставропольский край, владимир владимиров, экономика, россия
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика, Россия
15:56 18.10.2022
 

Сырье для детского питания начнут производить на Ставрополье

© Depositphotos / tycoonДетское питание
Детское питание - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / tycoon
Детское питание. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. На Ставрополье готовятся к выпуску сырья для детского питания; для этого крупнейший на юге России завод по переработке кукурузы и других круп модернизировал свое производство более, чем на 150 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Новые линии производства круп особого помола уже в этом году заработают на одном из заводов Изобильненского округа. Стоимость дооснащения предприятия составила более 150 миллионов рублей. Компания в сутки перерабатывает около 300 тонн зерновых. Для производства используются современные технологии в области переработки зерна и сырье самого высокого качества", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, на новом производстве будут трудиться 15 работников. В год они смогут производить до пяти тысяч тонн продукции. На первоначальном этапе планируется производить три тысячи тонн в год.
В ведомстве напомнили, что модернизация предприятий пищепрома проводится при поддержке губернатора региона Владимира Владимирова, в том числе в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
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"Всего на территории Ставропольского края в текущем году в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано 11 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, создано более 350 новых рабочих мест. До конца года планируется завершить еще 19 инвестиционных проектов с общей инвестиционной емкостью более четырех миллиардов рублей", - привели в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию слова главы ведомства Дениса Полюбина.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировЭкономикаРоссия
 
 
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