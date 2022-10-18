https://ria.ru/20221018/svpd-1824758437.html

Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре

Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре - РИА Новости, 18.10.2022

Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что цель по восстановлению иранской ядерной сделки будет... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:30

2022-10-18T01:30

2022-10-18T01:30

в мире

михаил ульянов (дипломат)

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что цель по восстановлению иранской ядерной сделки будет достигнута во второй половине ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824740223.html

иран

сша

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в мире, михаил ульянов (дипломат), иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс