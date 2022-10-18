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Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре - РИА Новости, 18.10.2022
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Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре
Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре - РИА Новости, 18.10.2022
Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что цель по восстановлению иранской ядерной сделки будет... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T01:30
2022-10-18T01:30
в мире
михаил ульянов (дипломат)
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нед прайс
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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что цель по восстановлению иранской ядерной сделки будет достигнута во второй половине ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221017/sdelka-1824740223.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Иран, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Нед Прайс
01:30 18.10.2022
 
Ульянов считает, что восстановления ядерной сделки достигнут в ноябре

Ульянов считает, что цель по восстановлению СВПД достигнут во второй половине ноября

© Фото : @Mikhail Ulyanov/TwitterВстреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : @Mikhail Ulyanov/Twitter
Встреча рабочей группы по снятию санкций в рамках венских переговоров по СВПД. Архивное фото
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ВЕНА, 18 окт - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что цель по восстановлению иранской ядерной сделки будет достигнута во второй половине ноября.
"По моему скромному мнению, цель по восстановлению СВПД будет достигнута во второй части ноября. Нет основания для срыва ядерной сделки", - написал Ульянов в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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В миреМихаил Ульянов (дипломат)ИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Нед Прайс
 
 
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