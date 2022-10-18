https://ria.ru/20221018/svo-1824771357.html
Украинские пленные признали, что в России их кормят не хуже, чем дома
Украинские пленные признали, что в России их кормят не хуже, чем дома - РИА Новости, 18.10.2022
Украинские пленные признали, что в России их кормят не хуже, чем дома
Украинские военнопленные рассказали РИА Новости, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:09
2022-10-18T07:09
2022-10-18T07:14
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали РИА Новости, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться."В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили", — сказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал."Ребята попались хорошие", — отметил пленный.По его словам, он находится в плену четвертый день."Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (украинское командование), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться", — сказал военнопленный.Другой украинский военный, попавший в плен — 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, — сообщил РИА Новости, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221018/ukraina-1824768540.html
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украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
07:09 18.10.2022 (обновлено: 07:14 18.10.2022)
Украинские пленные признали, что в России их кормят не хуже, чем дома
Украинские военнопленные рассказали, что в плену к ним хорошо относятся
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали РИА Новости, что в плену к ним хорошо относятся и кормят не хуже, чем дома, вопреки утверждениям их командования, что в плен лучше не сдаваться.
"В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили", — сказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области.
По словам военнослужащего, его никто не бил и не унижал.
"Ребята попались хорошие", — отметил пленный.
По его словам, он находится в плену четвертый день.
"Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили (украинское командование), что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться", — сказал военнопленный.
Другой украинский военный, попавший в плен — 47-летний Николай Дяченко из города Сумы, — сообщил РИА Новости, что к нему также хорошо относились, не били, давали пить воду.
"Молодцы. Хорошо отнеслись очень", — признал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".