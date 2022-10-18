07:02 18.10.2022 (обновлено: 07:07 18.10.2022)
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на авдеевском направлении
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.
"Работаем каждый день. У войны выходных нет, положены выходные, но работы-то много. А кто еще будет работать? Разведка должна работать всегда", — сказал РИА Новости боец с позывным "Дробан".
Он в очередной раз совершил вылазку в населенный пункт Опытное с целью корректировки артиллерии для уничтожения позиций боевиков вооруженных формирований Украины.
Благодаря разведке с помощью беспилотника расчеты 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт" поразили три цели. По оценке бойцов ДНР, на этом направлении артиллерия российских сил в десять раз превосходит артиллерию противника.
Во время проведения аэроразведки по корректировочному расчету велся огонь из танка противника. Из-за этого военнослужащим пришлось менять позицию и пережидать огонь в укрытии.
Со слов разведчика, украинские боевики часто ведут себя неадекватно.
"Они или обдолбленные какие-то... Только отработаешь по цели определенной, через полчаса взлетаешь, смотришь в то же место, они опять там же разгуливают в полный рост", — добавил собеседник агентства.
Националистические вооруженные формирования удерживают позиции на этом направлении с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет им обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.