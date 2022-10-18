Рейтинг@Mail.ru
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824770696.html
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении
Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T07:02
2022-10-18T07:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
мт-12 "рапира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_0:96:2980:1772_1920x0_80_0_0_f3d6583d76649c58ae814305a530ea62.jpg
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.Он в очередной раз совершил вылазку в населенный пункт Опытное с целью корректировки артиллерии для уничтожения позиций боевиков вооруженных формирований Украины.Благодаря разведке с помощью беспилотника расчеты 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт" поразили три цели. По оценке бойцов ДНР, на этом направлении артиллерия российских сил в десять раз превосходит артиллерию противника.Во время проведения аэроразведки по корректировочному расчету велся огонь из танка противника. Из-за этого военнослужащим пришлось менять позицию и пережидать огонь в укрытии.Со слов разведчика, украинские боевики часто ведут себя неадекватно.Националистические вооруженные формирования удерживают позиции на этом направлении с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет им обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, МТ-12 "Рапира"
07:02 18.10.2022 (обновлено: 07:07 18.10.2022)
 
Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении

Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить украинские цели на авдеевском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.

"Работаем каждый день. У войны выходных нет, положены выходные, но работы-то много. А кто еще будет работать? Разведка должна работать всегда", — сказал РИА Новости боец с позывным "Дробан".

Он в очередной раз совершил вылазку в населенный пункт Опытное с целью корректировки артиллерии для уничтожения позиций боевиков вооруженных формирований Украины.
Благодаря разведке с помощью беспилотника расчеты 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт" поразили три цели. По оценке бойцов ДНР, на этом направлении артиллерия российских сил в десять раз превосходит артиллерию противника.
Во время проведения аэроразведки по корректировочному расчету велся огонь из танка противника. Из-за этого военнослужащим пришлось менять позицию и пережидать огонь в укрытии.
Со слов разведчика, украинские боевики часто ведут себя неадекватно.

"Они или обдолбленные какие-то... Только отработаешь по цели определенной, через полчаса взлетаешь, смотришь в то же место, они опять там же разгуливают в полный рост", — добавил собеседник агентства.

Националистические вооруженные формирования удерживают позиции на этом направлении с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет им обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкМТ-12 "Рапира"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала