https://ria.ru/20221018/svo-1824770696.html

Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении

Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении - РИА Новости, 18.10.2022

Разведка ДНР помогла артиллерии уничтожить цели на авдеевском направлении

Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:02

2022-10-18T07:02

2022-10-18T07:07

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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донецк

мт-12 "рапира"

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ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Разведка народной милиции ДНР помогла артиллерии уничтожить три украинские цели на авдеевском направлении, скорректировав огонь с помощью беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.Он в очередной раз совершил вылазку в населенный пункт Опытное с целью корректировки артиллерии для уничтожения позиций боевиков вооруженных формирований Украины.Благодаря разведке с помощью беспилотника расчеты 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и 152-миллиметровой гаубицы "Гиацинт" поразили три цели. По оценке бойцов ДНР, на этом направлении артиллерия российских сил в десять раз превосходит артиллерию противника.Во время проведения аэроразведки по корректировочному расчету велся огонь из танка противника. Из-за этого военнослужащим пришлось менять позицию и пережидать огонь в укрытии.Со слов разведчика, украинские боевики часто ведут себя неадекватно.Националистические вооруженные формирования удерживают позиции на этом направлении с 2014 года благодаря размещению своих подразделений на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет им обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, мт-12 "рапира"