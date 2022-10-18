https://ria.ru/20221018/svo-1824770273.html
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе - РИА Новости, 18.10.2022
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе
Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:48
2022-10-18T06:48
2022-10-18T07:13
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях. Другие украинские СМИ со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима писали, что в регионе ночью частично пропало электричество, здесь также объявляли воздушную тревогу - дважды за ночь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Россия
06:48 18.10.2022 (обновлено: 07:13 18.10.2022)
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе
Глава военной администрации Кривого Рога в Украине сообщил о взрыве в городе