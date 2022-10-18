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Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе - РИА Новости, 18.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824770273.html
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе - РИА Новости, 18.10.2022
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе
Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:48
2022-10-18T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях. Другие украинские СМИ со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима писали, что в регионе ночью частично пропало электричество, здесь также объявляли воздушную тревогу - дважды за ночь.
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в мире, кривой рог, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Россия
06:48 18.10.2022 (обновлено: 07:13 18.10.2022)
 
Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе

Глава военной администрации Кривого Рога в Украине сообщил о взрыве в городе

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", - написал Вилкул в Telegram-канале.
Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях. Другие украинские СМИ со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима писали, что в регионе ночью частично пропало электричество, здесь также объявляли воздушную тревогу - дважды за ночь.
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