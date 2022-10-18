https://ria.ru/20221018/svo-1824770273.html

Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе

Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе - РИА Новости, 18.10.2022

Глава военной администрации Кривого Рога заявил о взрывах в городе

Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:48

2022-10-18T06:48

2022-10-18T07:13

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы зафиксировали в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.Ранее о воздушной тревоге сообщали власти в Киеве. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что воздушная тревога была объявлена и "в нескольких областях", в частности в Киевской и Днепропетровской областях, а также Запорожской области - на подконтрольных украинским военным территориях. Другие украинские СМИ со ссылкой на губернатора Николаевской области Виталия Кима писали, что в регионе ночью частично пропало электричество, здесь также объявляли воздушную тревогу - дважды за ночь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, кривой рог, украина, россия