https://ria.ru/20221018/svo-1824762551.html

Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток

Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток - РИА Новости, 18.10.2022

Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток

Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T03:08

2022-10-18T03:08

2022-10-18T07:25

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

сумы

украина

россия

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ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую, сообщили РИА Новости военнопленные."Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15.00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — рассказал 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".Сорокасемилетний Николай Дяченко из города Сумы тоже успел повоевать меньше суток.Отвечая на вопрос, сколько он провел на фронте, он сказал: "Где-то полдня".О некачественной подготовке мобилизованных заявил и 40-летний Николай Швец из Черкасской области."Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия", — пояснил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

сумы

украина

россия

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в мире, черкасская область, сумы, украина, россия