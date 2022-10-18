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Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/svo-1824762551.html
Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток
Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток - РИА Новости, 18.10.2022
Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток
Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T03:08
2022-10-18T07:25
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
сумы
украина
россия
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ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую, сообщили РИА Новости военнопленные."Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15.00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — рассказал 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".Сорокасемилетний Николай Дяченко из города Сумы тоже успел повоевать меньше суток.Отвечая на вопрос, сколько он провел на фронте, он сказал: "Где-то полдня".О некачественной подготовке мобилизованных заявил и 40-летний Николай Швец из Черкасской области."Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия", — пояснил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, черкасская область, сумы, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Сумы, Украина, Россия
03:08 18.10.2022 (обновлено: 07:25 18.10.2022)
 
Украинские военные заявили, что попали в плен, провоевав меньше суток

Группа украинских военнопленных заявила, что попала в плен, провоевав меньше суток

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Группа украинских военных, мобилизованных для участия в боевых действиях, попала в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую, сообщили РИА Новости военнопленные.
"Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15.00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — рассказал 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.
По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".
Сорокасемилетний Николай Дяченко из города Сумы тоже успел повоевать меньше суток.

"Закинули, сказали сидеть, наблюдать, смотреть. Где-то в десять (часов. — Прим. ред.) в этот же день начался сильный танковый обстрел. И минометы. Мы сидели в укрытии все. После того как обстрел закончился, сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить", — отметил Дяченко.

Отвечая на вопрос, сколько он провел на фронте, он сказал: "Где-то полдня".
О некачественной подготовке мобилизованных заявил и 40-летний Николай Швец из Черкасской области.
"Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия", — пояснил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьСумыУкраинаРоссия
 
 
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