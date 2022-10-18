https://ria.ru/20221018/svo-1824759552.html

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ на ряде направлений не достигли целей

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ на ряде направлений не достигли целей - РИА Новости, 18.10.2022

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ на ряде направлений не достигли целей

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинским войскам не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T01:55

2022-10-18T01:55

2022-10-18T01:55

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

россия

украина

херсон

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинским войскам не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово.Также Арестович отметил, что боевые действия на Украине переходят в следующую стадию, которая "будет отнюдь не простой" для Киева, а российская сторона "нашла способы и приемы ведения боевых действий", которые для Украины сейчас представляют "значительную проблему".При этом советник главы офиса Зеленского не исключил, что на Украине потребуется дополнительная мобилизация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

херсон

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в мире, алексей арестович , россия, украина, херсон