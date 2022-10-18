https://ria.ru/20221018/stroyka-1824878424.html

На Алтае возбудили дело из-за гибели рабочих при обрушении плит на стройке

На Алтае возбудили дело из-за гибели рабочих при обрушении плит на стройке - РИА Новости, 18.10.2022

На Алтае возбудили дело из-за гибели рабочих при обрушении плит на стройке

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели рабочих при обрушении бетонных плит на стройке в Барнауле, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:41

2022-10-18T14:41

2022-10-18T14:42

происшествия

барнаул

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели рабочих при обрушении бетонных плит на стройке в Барнауле, сообщили в СУСК РФ по региону."Днем 18 октября 2022 года в городе Барнауле по проспекту Калинина при установке бетонных плит на строящемся объекте произошло обрушение конструкции. В результате погибли двое рабочих, 1960 и 1974 годов рождения… По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении СУСК.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, владелец здания, назначены необходимые судебные экспертизы."Прокуратурой организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ", - уточнила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20221009/gibel-1822552026.html

https://ria.ru/20221018/terrorizm-1824871165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)