14:41 18.10.2022 (обновлено: 14:42 18.10.2022)
На Алтае возбудили дело из-за гибели рабочих при обрушении плит на стройке
В Барнауле возбудили дело из-за гибели двух рабочих при обрушении бетонных плит на стройке
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели рабочих при обрушении бетонных плит на стройке в Барнауле, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Днем 18 октября 2022 года в городе Барнауле по проспекту Калинина при установке бетонных плит на строящемся объекте произошло обрушение конструкции. В результате погибли двое рабочих, 1960 и 1974 годов рождения… По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении СУСК.
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего, владелец здания, назначены необходимые судебные экспертизы.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований трудового законодательства и правил ведения строительных работ", - уточнила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.