https://ria.ru/20221018/ssha-1824944491.html

В США назвали неожиданную угрозу для страны

В США назвали неожиданную угрозу для страны - РИА Новости, 18.10.2022

В США назвали неожиданную угрозу для страны

Снижение доверия к судам стало реальной угрозой для демократии в Соединенных Штатах, считает Меррилл Мэтьюс, ученый-резидент Института политических инноваций. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:08

2022-10-18T18:08

2022-10-18T18:36

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Снижение доверия к судам стало реальной угрозой для демократии в Соединенных Штатах, считает Меррилл Мэтьюс, ученый-резидент Института политических инноваций."Ключевым компонентом здоровой демократии является независимая и (насколько это возможно) аполитичная судебная власть. Однако последние опросы показывают, что доверие населения к судебной ветви федеральной власти достигло самого низкого уровня за последние десятилетия", — пишет автор.Согласно приведенной в статье статистике Gallup poll, с 1999 года уровень доверия к Верховному суду в США среди взрослого населения снизился почти вдвое: с 80 процентов до 47."Если со временем суд потеряет всякую связь с общественностью и общественными настроениями, это станет опасно для демократии", — приводится цитата судьи Кетанджи Джексон Браун.В статье говорится о том, что сейчас именно демократы утверждают, что суд политизирован, обвиняя его в вынесении решений в интересах той или иной политической партии и тем самым призывая к проведению реформ.По мнению обозревателя, меры по "исправлению" суда, предлагаемые администрацией Джо Байдена, разрушат авторитет Верховного суда. В статье выражается обеспокоенность тем, что демократы хотят изменить состав Верховного суда. Если бы им удалось укомплектовать суд четырьмя или более новыми судьями, всякое представление о независимом Верховном суде исчезло бы, делает вывод Мэтьюс.

https://ria.ru/20221018/obama-1824919770.html

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в мире, джо байден, сша