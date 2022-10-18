18:08 18.10.2022 (обновлено: 18:36 18.10.2022)
В США назвали неожиданную угрозу для страны
The Hill: политика Байдена в отношении Верховного суда угрожает американской демократии
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Снижение доверия к судам стало реальной угрозой для демократии в Соединенных Штатах, считает Меррилл Мэтьюс, ученый-резидент Института политических инноваций.
"Ключевым компонентом здоровой демократии является независимая и (насколько это возможно) аполитичная судебная власть. Однако последние опросы показывают, что доверие населения к судебной ветви федеральной власти достигло самого низкого уровня за последние десятилетия", — пишет автор.
Согласно приведенной в статье статистике Gallup poll, с 1999 года уровень доверия к Верховному суду в США среди взрослого населения снизился почти вдвое: с 80 процентов до 47.
"Если со временем суд потеряет всякую связь с общественностью и общественными настроениями, это станет опасно для демократии", — приводится цитата судьи Кетанджи Джексон Браун.
В статье говорится о том, что сейчас именно демократы утверждают, что суд политизирован, обвиняя его в вынесении решений в интересах той или иной политической партии и тем самым призывая к проведению реформ.
По мнению обозревателя, меры по "исправлению" суда, предлагаемые администрацией Джо Байдена, разрушат авторитет Верховного суда. В статье выражается обеспокоенность тем, что демократы хотят изменить состав Верховного суда. Если бы им удалось укомплектовать суд четырьмя или более новыми судьями, всякое представление о независимом Верховном суде исчезло бы, делает вывод Мэтьюс.