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Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 18.10.2022
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Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России
Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 18.10.2022
Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:15
2022-10-18T17:15
цены на нефть
джанет йеллен
владимир путин
сша
россия
министерство финансов сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, говорится в распространенном во вторник заявлении американского ведомства."Заместитель министра Адейемо примет участие в официальных мероприятиях и двухсторонних встречах, в том числе с министром финансов Аркхом Термпиттайапайситхом на полях министерской встречи АТЭС", - проинформировал минфин США.Как ожидается, в ходе своей поездки Адейемо продолжит координировать с партнерами Вашингтона в Азии совместные усилия по реагированию на "глобальные экономические вызовы, спровоцированные пандемией COVID-19 и незаконной войной на Украине". В данной связи в минфине отметили, что экономика США "сохраняет устойчивость перед лицом этих вызовов, и заместитель министра финансов Адейемо продолжить работу с партнерами над повышением устойчивости экономик этих стран"."Помимо этого, он обсудит исторические по характеру санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России в ответ на несправедливую войну на Украине. В ходе встреч со своими коллегами из правительства и деловых кругов замминистра Адейемо объяснит, как введение потолка цен на нефть (РФ) поможет сохранить поток дешевой российской нефти на мировые рынки, в то же время способствуя снижению цен на энергоносители, что прежде всего пойдет на пользу развивающимся экономикам", - указал минфин США.В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221012/energonositeli-1823468641.html
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цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, экономика
Цены на нефть, Джанет Йеллен, Владимир Путин, США, Россия, Министерство финансов США, Экономика
17:15 18.10.2022
 
Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России

Замминистра финансов США Адейемо обсудит в Бангкоке потолок цен на российскую нефть

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, говорится в распространенном во вторник заявлении американского ведомства.
"Заместитель министра Адейемо примет участие в официальных мероприятиях и двухсторонних встречах, в том числе с министром финансов Аркхом Термпиттайапайситхом на полях министерской встречи АТЭС", - проинформировал минфин США.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:34
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей
Как ожидается, в ходе своей поездки Адейемо продолжит координировать с партнерами Вашингтона в Азии совместные усилия по реагированию на "глобальные экономические вызовы, спровоцированные пандемией COVID-19 и незаконной войной на Украине". В данной связи в минфине отметили, что экономика США "сохраняет устойчивость перед лицом этих вызовов, и заместитель министра финансов Адейемо продолжить работу с партнерами над повышением устойчивости экономик этих стран".
"Помимо этого, он обсудит исторические по характеру санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России в ответ на несправедливую войну на Украине. В ходе встреч со своими коллегами из правительства и деловых кругов замминистра Адейемо объяснит, как введение потолка цен на нефть (РФ) поможет сохранить поток дешевой российской нефти на мировые рынки, в то же время способствуя снижению цен на энергоносители, что прежде всего пойдет на пользу развивающимся экономикам", - указал минфин США.
В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Глава Минфина США предложила предельную цену на российскую нефть
 
Цены на нефтьДжанет ЙелленВладимир ПутинСШАРоссияМинистерство финансов СШАЭкономика
 
 
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