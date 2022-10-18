https://ria.ru/20221018/ssha-1824927247.html

Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России

Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 18.10.2022

Замминистра финансов США обсудит в Бангкоке потолок цен на нефть из России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:15

2022-10-18T17:15

2022-10-18T17:15

цены на нефть

джанет йеллен

владимир путин

сша

россия

министерство финансов сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_fa836a3bbb80d7490ce2821b6c2fd7d9.jpg

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на текущей неделе отправится в Бангкок, где будет представлять Вашингтон на предстоящей встрече глав минфинов стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, говорится в распространенном во вторник заявлении американского ведомства."Заместитель министра Адейемо примет участие в официальных мероприятиях и двухсторонних встречах, в том числе с министром финансов Аркхом Термпиттайапайситхом на полях министерской встречи АТЭС", - проинформировал минфин США.Как ожидается, в ходе своей поездки Адейемо продолжит координировать с партнерами Вашингтона в Азии совместные усилия по реагированию на "глобальные экономические вызовы, спровоцированные пандемией COVID-19 и незаконной войной на Украине". В данной связи в минфине отметили, что экономика США "сохраняет устойчивость перед лицом этих вызовов, и заместитель министра финансов Адейемо продолжить работу с партнерами над повышением устойчивости экономик этих стран"."Помимо этого, он обсудит исторические по характеру санкции и меры экспортного контроля, введенные в отношении России в ответ на несправедливую войну на Украине. В ходе встреч со своими коллегами из правительства и деловых кругов замминистра Адейемо объяснит, как введение потолка цен на нефть (РФ) поможет сохранить поток дешевой российской нефти на мировые рынки, в то же время способствуя снижению цен на энергоносители, что прежде всего пойдет на пользу развивающимся экономикам", - указал минфин США.В среду министр финансов США Джанет Йеллен выступила с инициативой установить потолок цены на российскую нефть на уровне порядка 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221012/energonositeli-1823468641.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, джанет йеллен, владимир путин, сша, россия, министерство финансов сша, экономика