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СМИ сообщили о намерении США высвободить еще нефти из резерва

СМИ сообщили о намерении США высвободить еще нефти из резерва - РИА Новости, 18.10.2022

СМИ сообщили о намерении США высвободить еще нефти из резерва

Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для сбалансирования рынка и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T07:25

2022-10-18T07:25

2022-10-18T07:25

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для сбалансирования рынка и предотвращения дальнейшего сильного роста мировых цен, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.По информации агентства, это будет очередной транш в рамках американской программы интервенций на рынке нефти о высвобождении 180 миллионов баррелей, распродажа которых была санкционирована в марте.В Белом доме 5 октября заявили, что США не планируют высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва. Шестого октября президент США Джо Байден распорядился, чтобы министерство энергетики в ноябре высвободило из резерва еще 10 миллионов баррелей в дополнение к 180 миллионам, распродажа которых была санкционирована в марте. Свои действия администрация объяснила реакцией на решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.Ранее замминистра энергетики США Дэвид Турк заявлял, что у страны есть возможности для дополнительного высвобождения нефти из резерва.Политические оппоненты Байдена, включая экс-президента Дональда Трампа, обвиняют демократическую администрацию в использовании запасов нефти, предназначенных на случай стихийных бедствий или войн, для того, чтобы набрать дополнительные очки в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.

https://ria.ru/20221014/neft-1824209974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, джо байден, дональд трамп, сша, опек, нефть, в мире, экономика