https://ria.ru/20221018/sovbez-1824883242.html

Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

Путин проведет 19 октября заседание Совбеза - РИА Новости, 18.10.2022

Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:02

2022-10-18T15:02

2022-10-18T15:33

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20221013/rossiya-1823554352.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф