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Путин проведет 19 октября заседание Совбеза - РИА Новости, 18.10.2022
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Путин проведет 19 октября заседание Совбеза
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза - РИА Новости, 18.10.2022
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза
В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:02
2022-10-18T15:33
безопасность
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
15:02 18.10.2022 (обновлено: 15:33 18.10.2022)
 
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза

Президент Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совбеза

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении.

Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.
Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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