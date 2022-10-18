15:02 18.10.2022 (обновлено: 15:33 18.10.2022)
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза
Президент Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совбеза
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В среду состоится заседание Совета безопасности России под председательством главы государства, заявили в пресс-службе Кремля.
"Президент России Владимир Путин проведет 19 октября в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности", — говорится в сообщении.
Участники совещания рассмотрят вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере. Кроме того, в Совбезе обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.
Подчеркивается, что с докладом выступит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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