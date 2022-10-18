https://ria.ru/20221018/smotr-1824953792.html
В Южной Осетии провели смотр воинских подразделений
В Южной Осетии провели смотр воинских подразделений - РИА Новости, 18.10.2022
В Южной Осетии провели смотр воинских подразделений
Глава министерства обороны Южной Осетии Марат Павлов провёл строевой смотр воинских подразделений, сообщает во вторник пресс-служба оборонного ведомства... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:38
2022-10-18T18:38
марат павлов
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 18 окт - РИА Новости. Глава министерства обороны Южной Осетии Марат Павлов провёл строевой смотр воинских подразделений, сообщает во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики."В рамках итоговой проверки воинских подразделений за летний период обучения под руководством министра обороны гвардии полковника Марата Павлова проведен строевой смотр", - говорится в сообщении.К смотру был привлечен весь личный состав минобороны, мероприятие прошло в строгом соответствии с требованиями строевого устава вооруженных сил Южной Осетии. Павлов проверил обеспеченность военнослужащих вещевым имуществом, индивидуальными и специальными средствами, осмотрел закрепленное оружие. "Военнослужащим отдела тыла и вещевой службы даны указания по дооснащению военнослужащих дополнительными средствами индивидуальной защиты, разгрузочными жилетами и другим имуществом", - отмечается в сообщении.
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марат павлов, южная осетия
Марат Павлов, Южная Осетия
В Южной Осетии провели смотр воинских подразделений
В Южной Осетии глава Минобороны Павлов провел строевой смотр воинских подразделений