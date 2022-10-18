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Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221018/sluzhba-1824907947.html
Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации
Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022
Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал Государственной думу проработать вопрос альтернативной службы по религиозным убеждениям в... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:20
2022-10-18T18:20
религия
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал Государственной думу проработать вопрос альтернативной службы по религиозным убеждениям в период частичной мобилизации в соответствии с Конституцией РФ."В связи с частичной мобилизацией к нам обращались староверы, которые считают невозможным для себя браться за оружие, это противоречит вере. Согласно статье 59 конституции РФ, у любого россиянина есть право на альтернативную службу, если военная служба не соответствует его религиозным убеждениям. Я бы хотел обратиться к Государственной думе РФ, чтобы она прояснила эту конституционную норму, которую никто не отменял", - рассказал РИА Новости Севастьянов.Он отметил, что защищать родину долг каждого гражданина, но "ее можно защищать не только с автоматом в руках"."Конституция утверждает право любого гражданина страны отказаться брать в руки оружие, вместо этого отдать долг Родине любой другой службой или трудом. Люди платят налоги, создают инфраструктуру, участвуют в экономическом процессе. Если человек является членом религиозной общины, то он общается со священником, архиерей его знает, они могут это подтвердить. Считаю, что об этом необходимо говорить, если человек не может воевать по своим убеждениям, он будет неэффективным воином, зачем он нужен на передовой?" - заключил председатель Всемирного союза староверов.В статье 59 Конституции РФ говорится: "Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воинской службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой". В федеральном законе от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об альтернативной гражданской службе" также говорится, что "гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию".Также на альтернативную службу имеют право представители коренных малочисленных народов РФ, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами.
https://ria.ru/20221014/svyaschennik-1824017610.html
https://ria.ru/20221016/voyna-1824382274.html
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россия, частичная мобилизация в россии
Религия, Россия, Частичная мобилизация в России
18:20 18.10.2022
 
Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос об альтернативе мобилизации

Всемирный союз староверов попросил Госдуму разобраться в вопросе об альтернативной службе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУлица в семейском селе Тарбагатай в Бурятии
Улица в семейском селе Тарбагатай в Бурятии - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал Государственной думу проработать вопрос альтернативной службы по религиозным убеждениям в период частичной мобилизации в соответствии с Конституцией РФ.
"В связи с частичной мобилизацией к нам обращались староверы, которые считают невозможным для себя браться за оружие, это противоречит вере. Согласно статье 59 конституции РФ, у любого россиянина есть право на альтернативную службу, если военная служба не соответствует его религиозным убеждениям. Я бы хотел обратиться к Государственной думе РФ, чтобы она прояснила эту конституционную норму, которую никто не отменял", - рассказал РИА Новости Севастьянов.
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Он отметил, что защищать родину долг каждого гражданина, но "ее можно защищать не только с автоматом в руках".
"Конституция утверждает право любого гражданина страны отказаться брать в руки оружие, вместо этого отдать долг Родине любой другой службой или трудом. Люди платят налоги, создают инфраструктуру, участвуют в экономическом процессе. Если человек является членом религиозной общины, то он общается со священником, архиерей его знает, они могут это подтвердить. Считаю, что об этом необходимо говорить, если человек не может воевать по своим убеждениям, он будет неэффективным воином, зачем он нужен на передовой?" - заключил председатель Всемирного союза староверов.
В статье 59 Конституции РФ говорится: "Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воинской службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой". В федеральном законе от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об альтернативной гражданской службе" также говорится, что "гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию".
Также на альтернативную службу имеют право представители коренных малочисленных народов РФ, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся традиционными промыслами.
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