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Российские реставраторы помогают сохранить реликвии древних славян в Сербии - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/slavyane-1824974212.html
Российские реставраторы помогают сохранить реликвии древних славян в Сербии
Российские реставраторы помогают сохранить реликвии древних славян в Сербии - РИА Новости, 18.10.2022
Российские реставраторы помогают сохранить реликвии древних славян в Сербии
Российские реставраторы из Эрмитажа вновь прибыли в Сербию в этом году, чтобы помочь в сохранении находок на археологических раскопках на севере страны,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:07
2022-10-18T21:07
культура
новости культуры
сербия
россия
эрмитаж (музей)
реставрация
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Российские реставраторы из Эрмитажа вновь прибыли в Сербию в этом году, чтобы помочь в сохранении находок на археологических раскопках на севере страны, передает корреспондент РИА Новости. Объекты связаны с появлением и жизнью древних славян и других народов в регионе.Населенный пункт Чуруг находится в 100 километрах на север от Белграда. Он 25 лет является местом археологических раскопок под руководством Музея Воеводины. Там обнаружены следы паннонских и иллирийских племен, которые жили на территории современной Сербии и участвовали в крупнейшем восстании против римлян в правление Октавиана Августа. Лакже выявлены свидетельства присутствия племен латенской культуры, аваров и славян.В штаб-квартире сербско-российской археологической экспедиции в Чуруге размещены находки – оружие, предметы быта и украшения. По словам соруководителя экспедиции с сербской стороны археолога, доктора наук Станко Трифуновича в Сербии "сейчас нет своей школы, технологии и специалистов по консервации" – защите от естественных разрушений и сохранению артефактов после извлечения из земли."В этом году нас всего шестеро, пять человек из Эрмитажа и коллега из музея Херсонес Таврический в Севастополе, реставратор. В этом году наш приезд длится три недели. Самое главное – сохранить предметы, в этом году уже есть возможность провести и какие-то реставрационные мероприятия, например, не только сохранить монету, но и расчистить ее, чтобы она дала дату, это самый главный датирующий материал для определения возраста памятника", – заявила РИА Новости художник-реставратор высшей категории Эрмитажа Ольга Сенаторова.Посол РФ Александр Боцан-Харченко во вторник встретился в Чуруге с российскими учеными и специалистами, которые работают совместно с сербскими коллегами. "Цель исследования этого исторического памятника – показать участие славян в создании и развитии европейской жизни, особенно в этой ее части и шире в восточной Европе, а также связей, которые тогда были с теми землями и районами, где жили славяне в нашей стране. Это очень значимо", – отметил посол России.Раскопки на одном из археологических участков ведутся прямо около трассы, выходящей из поселка. В новооткрытом захоронении обнаружены останки, предположительно, представителя народа сарматов.Соруководитель экспедиции с российской стороны, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Алексей Фурасьев рассказал РИА Новости, что российские специалисты начали работу в Чуруге пять лет назад."Одна из главных причин, по которой мы здесь работаем вместе с сербскими коллегами, это проблема, которая нас объединяет и является общей для всех славянских народов, не только русских и сербов – проблема происхождения и ранней истории славян. Понятно, что это надо решать вместе, не локально на территории России, Белоруссии и Украины, гораздо более эффективно, когда коллеги работают в общем ключе, сотрудничают и делятся информацией", – заявил ученый.Сотрудники Эрмитажа приезжают в Сербию ежегодно на время раскопок. По словам Фурасьева, на начальных этапах именно сербские коллеги проявили инициативу и приглашали россиян для совместной работы и конференций."Здесь на одном сравнительно небольшом участке земли есть памятники эпохи позднего латена, это первые века нашей эры, памятники III, IV, V веков, памятники сарматские II и III веков. Когда изучаете древние культуры, которые сменяли друг друга на одной территории, становится понятно, какие исторические процессы происходили и смена культур и народов, в том числе появление славян", – подчеркнул соруководитель экспедиции с российской стороны.
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новости культуры, сербия, россия, эрмитаж (музей), реставрация
Культура, Новости культуры, Сербия, Россия, Эрмитаж (музей), Реставрация
21:07 18.10.2022
 
Российские реставраторы помогают сохранить реликвии древних славян в Сербии

Реставраторы из Эрмитажа помогают сохранить находки времен древних славян в Сербии

© Sputnik / Lola ĐorđevićПосол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Посол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Lola Đorđević
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Российские реставраторы из Эрмитажа вновь прибыли в Сербию в этом году, чтобы помочь в сохранении находок на археологических раскопках на севере страны, передает корреспондент РИА Новости. Объекты связаны с появлением и жизнью древних славян и других народов в регионе.
Населенный пункт Чуруг находится в 100 километрах на север от Белграда. Он 25 лет является местом археологических раскопок под руководством Музея Воеводины. Там обнаружены следы паннонских и иллирийских племен, которые жили на территории современной Сербии и участвовали в крупнейшем восстании против римлян в правление Октавиана Августа. Лакже выявлены свидетельства присутствия племен латенской культуры, аваров и славян.
В штаб-квартире сербско-российской археологической экспедиции в Чуруге размещены находки – оружие, предметы быта и украшения. По словам соруководителя экспедиции с сербской стороны археолога, доктора наук Станко Трифуновича в Сербии "сейчас нет своей школы, технологии и специалистов по консервации" – защите от естественных разрушений и сохранению артефактов после извлечения из земли.
© Sputnik / Lola ĐorđevićПосол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Посол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Lola Đorđević
Посол России Александр Бокан Харченко посетил археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
"В этом году нас всего шестеро, пять человек из Эрмитажа и коллега из музея Херсонес Таврический в Севастополе, реставратор. В этом году наш приезд длится три недели. Самое главное – сохранить предметы, в этом году уже есть возможность провести и какие-то реставрационные мероприятия, например, не только сохранить монету, но и расчистить ее, чтобы она дала дату, это самый главный датирующий материал для определения возраста памятника", – заявила РИА Новости художник-реставратор высшей категории Эрмитажа Ольга Сенаторова.
Посол РФ Александр Боцан-Харченко во вторник встретился в Чуруге с российскими учеными и специалистами, которые работают совместно с сербскими коллегами. "Цель исследования этого исторического памятника – показать участие славян в создании и развитии европейской жизни, особенно в этой ее части и шире в восточной Европе, а также связей, которые тогда были с теми землями и районами, где жили славяне в нашей стране. Это очень значимо", – отметил посол России.
© Sputnik / Lola ĐorđevićАрхеологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Lola Đorđević
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Раскопки на одном из археологических участков ведутся прямо около трассы, выходящей из поселка. В новооткрытом захоронении обнаружены останки, предположительно, представителя народа сарматов.
Соруководитель экспедиции с российской стороны, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Алексей Фурасьев рассказал РИА Новости, что российские специалисты начали работу в Чуруге пять лет назад.
© Sputnik / Lola ĐorđevićАрхеологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Lola Đorđević
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
"Одна из главных причин, по которой мы здесь работаем вместе с сербскими коллегами, это проблема, которая нас объединяет и является общей для всех славянских народов, не только русских и сербов – проблема происхождения и ранней истории славян. Понятно, что это надо решать вместе, не локально на территории России, Белоруссии и Украины, гораздо более эффективно, когда коллеги работают в общем ключе, сотрудничают и делятся информацией", – заявил ученый.
Сотрудники Эрмитажа приезжают в Сербию ежегодно на время раскопок. По словам Фурасьева, на начальных этапах именно сербские коллеги проявили инициативу и приглашали россиян для совместной работы и конференций.
© Sputnik / Lola ĐorđevićАрхеологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Lola Đorđević
Археологические раскопки Циглана-Боронь недалеко от Чуруга
"Здесь на одном сравнительно небольшом участке земли есть памятники эпохи позднего латена, это первые века нашей эры, памятники III, IV, V веков, памятники сарматские II и III веков. Когда изучаете древние культуры, которые сменяли друг друга на одной территории, становится понятно, какие исторические процессы происходили и смена культур и народов, в том числе появление славян", – подчеркнул соруководитель экспедиции с российской стороны.
Реставрационные работы у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 17:36Культура
Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена
 
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