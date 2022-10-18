https://ria.ru/20221018/si-1824725859.html

Чэнь Си: русские художники изменили мой взгляд на анимацию

Чэнь Си: русские художники изменили мой взгляд на анимацию - РИА Новости, 18.10.2022

Чэнь Си: русские художники изменили мой взгляд на анимацию

XVI Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) откроется в Москве на следующей неделе. В этом году БФМ в третий раз организовал конкурс, для участия в котором свои... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:00

2022-10-18T09:00

2022-10-18T09:00

интервью

китай

россия

пекин

юрий норштейн

игорь коваль

константин бронзит

большой фестиваль мультфильмов

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XVI Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) откроется в Москве на следующей неделе. В этом году БФМ в третий раз организовал конкурс, для участия в котором свои работы прислали мультипликаторы из 80 стран. Китайский художник-мультипликатор Чэнь Си, выбранный председателем жюри конкурса, в преддверии фестиваля рассказал РИА Новости о своей любви к российской и советской анимации, о том, какие российские мультипликаторы сыграли ключевую роль в его творчестве и изменили его отношение к анимации, а также порассуждал, с какими трудностями приходится сталкиваться молодым мультипликаторам во всем мире.– Вас выбрали председателем жюри конкурса БФМ. Что вы ожидаете от этого фестиваля? Чем он отличается от других подобных мероприятий?– Мне приходилось в России участвовать в фестивале КРОК, в БФМ я прежде не участвовал. Я посмотрел сайт фестиваля и очень удивился: впечатляет и количество работ, и их качество. Мне кажется, это фестиваль высокого уровня и очень профессиональный с точки зрения организации и выбора работ.– Принято считать, что анимация – это наивное искусство, которым движет буйное воображение, а не жестокая реальность. Сейчас мир пребывает в хаосе. Как на это реагирует анимация? Стремится ли она отразить и осмыслить происходящее или хочет развлекать зрителя, облегчать его моральное бремя?– Я слежу за анимацией определенного рода, это независимая анимация. Она отличается от массовых коммерчески успешных работ. В последние годы я смотрел много независимых фильмов, созданных аниматорами из разных стран, и все они вполне отражают состояние души человека в нашем мире. Эта тенденция явно прослеживается. В целом я чувствую, что аниматоры во всем мире в своих работах выражают беспокойство и пессимизм по отношению к реальности. Я думаю, это проявление подсознательного нашей эпохи. Здесь все не так, как в коммерческой анимации. Независимые авторы могут очень правдиво отражать реальность, не гоняясь за кассовыми сборами и коммерческим успехом.Я думаю, что и создание анимационных фильмов, и их просмотр приносит духовное удовлетворение. Иногда для этого нужно посмотреть веселый или смешной мультфильм, но иногда, мне кажется, выражение беспокойства и страха перед будущим само по себе является утешением, своего рода терапией. Мультфильмы по-разному оказывают нам психологическую помощь, и у каждого мультфильма своя аудитория.– В прошлом китайские мастера анимации часто использовали в своих работах элементы народного лубка, бумажной вырезки, живописи тушью, театра теней и даже Пекинской оперы, чтобы придать мультфильму национальный колорит. На ваш взгляд, способна ли современная анимация передать уникальную китайскую эстетику?– Очень долго китайская анимация уделяла большое внимание чувству формы. Например, мы использовали элементы традиционного искусства, живописи тушью, вырезки из бумаги и так далее. Это часто делалось для того, чтобы передать национальный колорит. Но в последние годы художники стремятся к естественности и не пытаются выпячивать определенный стиль, не делают работы под старину. Это особенно хорошо видно в работах молодых художников. Их творчество тяготеет к свободе, естественности и не привязано к национальному стилю. Конечно, многим нравятся работы с китайским колоритом или традиционными формами, но это не единственный путь. В анимации сейчас большое разнообразие форм, это хорошо видно на примере китайской мультипликации последних лет. Например, в Шанхае есть замечательный художник Шэнь Цзе. В его работах вы не увидите китайского стиля или традиционных концепций, но они выражают внутренний мир современной китайской молодежи. Я думаю, это позитивный тренд.– Какие мультфильмы вы любили в детстве? Были ли среди них советские? Что вы чувствуете, когда смотрите их сейчас?– Это очень хороший вопрос. В годы моего детства Китай и Советский Союз были очень близки, но почему-то я тогда не видел много советских мультфильмов. В те времена я смотрел мультфильмы из разных стран: не только многочисленные американские и японские, но и чехословацкие, французские, бельгийские и так далее. Помню, в детстве я видел только мультсериал "Ну, погоди!" и лишь потом узнал, что он советский.Уже будучи взрослым, я занялся анимацией и посмотрел много прекрасных работ, включая мультфильмы такого мэтра анимации, как Юрий Норштейн. Его работы вполне подходят для детской аудитории, не знаю, почему в детстве я их не видел. Мои представления о советской анимации скорее связаны с рисунками и иллюстрациями из детских книг, которые я тогда читал.– Некоторые ваши работы, кажется, связаны с китайским сельскохозяйственным календарем и названы по его сезонам: "Холодная роса", "Большие морозы", "Выпадение инея", "Приход зимы" и так далее. Вы как городской житель в каких отношениях с природой? Вы считаете, что в мире людей все циклично, как смена времен года?– Эти работы названы в соответствии c периодами года. Давая им такие названия, я вот что имел в виду: в этих мультфильмах речь идет о небольших эпизодах из жизни людей, но эти человеческие истории как бы перекликаются со сменой сезонов. Возможно, изменения в природе и изменения в обществе, во внутреннем мире человека как-то связаны между собой. Вот почему я выбрал такие названия.С детства я рос в Пекине, где окружающая среда далека от естественной, это урбанистическая среда. Мне не доводилось долго жить на природе. Но наблюдения за природой – любимое занятие китайцев. Сейчас мы не можем себе позволить жить в окружении деревьев, гор и рек, но нам кажется, что такая жизнь была бы счастьем и большой роскошью. И хотя сейчас воздух в Пекине лучше, чем был раньше, все же он не такой хороший, как на природе. Поэтому я считаю, что для любого человека возможность жить в окружении природы – это роскошь.– Скажите несколько слов для молодых аниматоров. Это трудная профессия? Она дает возможность прокормить семью? Приносит ли она счастье?– Это очень трудный вопрос. Мультфильмы бывают разные. Для студента, который получил хорошую подготовку по анимационной специальности, после выпуска открываются два пути.Первый путь – пойти в анимационную студию и работать над крупными или малыми проектами. Они обычно неплохо оплачиваются и позволяют себя прокормить. К тому же, мне кажется, что сейчас с этим дела обстоят лучше, чем прежде: в последнее десятилетие выпускникам трудно было найти работу в анимации. Но сейчас ситуация улучшилась, поскольку вырос спрос на мультфильмы. Если идти по этому пути, то нужно принимать участие в больших коммерческих проектах, над которыми работает одновременно много людей.Но есть и другой путь: можно заниматься авторской анимацией, создавать собственные работы, которые будут показывать на фестивалях независимой анимации, где их увидят профессиональные ценители. Этот путь дает вам свободу самовыражения, но не приносит хорошего дохода. В Китае мало кто занимается независимой анимацией. Для большинства художников дипломная работа становится их последним авторским проектом, а после выпуска они устраиваются на работу в анимационные студии, где мало возможностей для самовыражения. Поэтому я считаю, что если у аниматора есть возможность себя прокормить, то можно заниматься авторскими проектами. Если нет, то это становится большой роскошью. Большинство молодых художников работают на больших студиях и берутся за авторские проекты, когда предоставляется такая возможность – так надежнее.Есть еще отдельные очень талантливые или очень везучие художники, которым удается после выпуска получить финансирование в своей стране или за рубежом, и оно позволяет им заниматься авторскими проектами, а не коммерческой анимацией, но таких очень мало. Поэтому если раньше я считал, что авторские проекты требуют большой смелости, то теперь я думаю, что это требует большого терпения и удачи.– Что вы думаете о современных российских мультфильмах? Есть такие, которые вам нравятся?– Мне вообще очень нравится современная российская анимация. И в моей творческой карьере решающую роль сыграл как раз российский мультипликатор Игорь Ковалев. Я увидел его работы на фестивале в Канаде в 2005 году, и они изменили мой взгляд на анимацию. До этого я смотрел японские и американские мультфильмы – те, что показывают в кинотеатрах и по телевидению. Посмотрев работы Ковалева, я понял, что можно рисовать по-другому, что можно по-другому самовыражаться. Его работы произвели на меня глубокое впечатление, и с тех пор я почувствовал в себе силы делать то, что я хочу, а не то, что все считают правильным. Потом я нашел DVD с его работами и много раз их пересмотрел. Это российский мультипликатор, который оказал на меня наибольшее влияние.Конечно, мне нравятся и работы многих других мастеров, например, Юрия Норштейна, Александра Петрова, который снял "Старик и море", "Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита. С 2001 года я много раз участвовал в российском фестивале КРОК и немало видел российских мультфильмов. Я каждый год смотрю много работ, но, впервые попав на этот фестиваль, был поражен и разнообразием российских мультфильмов, их качеством – там есть работы для любого возраста и пола. В Китае иначе. По ряду причин у нас долгое время производили очень мало мультфильмов, и авторских работ тоже было мало. В России же, наоборот, много мультфильмов на любой возраст. И есть не только количество, но и качество. Я как-то с одним коллегой обсуждал такой вопрос, можно ли как-то обобщить данные по российской анимации, но пришел к выводу, что это не получится: слишком много всего.В последние годы я познакомился со многими российскими аниматорами, общался с ними, в том числе и с молодыми художниками, которые учатся во Франции. Возможно, из-за географии, из-за того, что Россия расположена между Западной Европой и Китаем, многие вещи я хорошо понимаю без слов. Мне бы очень хотелось снова и снова смотреть российские мультфильмы, новые и старые.

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https://ria.ru/20220605/merinov-1793238811.html

https://ria.ru/20220823/multfilm-1811494387.html

китай

россия

пекин

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, китай, россия, пекин, юрий норштейн, игорь коваль, константин бронзит, большой фестиваль мультфильмов