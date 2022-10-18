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Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 18.10.2022
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Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 18.10.2022
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается запрос адвокатов о пересмотре меры... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:39
2022-10-18T15:39
в мире
марина таубер
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается запрос адвокатов о пересмотре меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции."Надеюсь, что сегодня в суде мы одержим победу. Это уголовное дело носит политический характер, - заявила Таубер перед началом заседания.Ранее международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.
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в мире, марина таубер, молдавия, кишинев, варшава, обсе
В мире, Марина Таубер, Молдавия, Кишинев, Варшава, ОБСЕ
15:39 18.10.2022
 
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе

"Шор" пикетирует здание суда в Кишиневе, где рассматривают дело вице-председателя партии

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в медиабанкУчастники митинга у здания районного суда Кишинева
Участники митинга у здания районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Участники митинга у здания районного суда Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается запрос адвокатов о пересмотре меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
"Надеюсь, что сегодня в суде мы одержим победу. Это уголовное дело носит политический характер, - заявила Таубер перед началом заседания.
Ранее международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:12
Молдавский политик Шор выступил за честный и открытый диалог с Россией
 
В миреМарина ТауберМолдавияКишиневВаршаваОБСЕ
 
 
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