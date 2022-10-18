https://ria.ru/20221018/shor-1824894974.html
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе - РИА Новости, 18.10.2022
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается запрос адвокатов о пересмотре меры... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:39
2022-10-18T15:39
2022-10-18T15:39
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КИШИНЕВ, 18 окт – РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание районного суда Кишинева, где во вторник рассматривается запрос адвокатов о пересмотре меры пресечения вице-председателю политсилы Марине Таубер, передает корреспондент РИА Новости.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции."Надеюсь, что сегодня в суде мы одержим победу. Это уголовное дело носит политический характер, - заявила Таубер перед началом заседания.Ранее международная правозащитная организация Solidaritätsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.
https://ria.ru/20221010/shor-1822701576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марина таубер, молдавия, кишинев, варшава, обсе
В мире, Марина Таубер, Молдавия, Кишинев, Варшава, ОБСЕ
Сторонники оппозиционной партии "Шор" пикетируют здание суда в Кишиневе
"Шор" пикетирует здание суда в Кишиневе, где рассматривают дело вице-председателя партии