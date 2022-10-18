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В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022
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В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета
В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022
В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета
Школа №7, расположенная рядом с местом крушения самолета в Ейске, закрыта, учебный процесс временно приостановлен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:31
2022-10-18T10:31
происшествия
ейск
краснодарский край
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Школа №7, расположенная рядом с местом крушения самолета в Ейске, закрыта, учебный процесс временно приостановлен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."МБОУ СОШ № 7 г. Ейска, расположенная вблизи места крушения самолета, закрыта, учебный процесс временно приостановлен", - говорится в сообщении.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
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происшествия, ейск, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Краснодарский край, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
10:31 18.10.2022
 
В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета

В Ейске закрыли школу №7, находящуюся рядом с местом крушения, обучение приостановлено

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники полиции у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Школа №7, расположенная рядом с местом крушения самолета в Ейске, закрыта, учебный процесс временно приостановлен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"МБОУ СОШ № 7 г. Ейска, расположенная вблизи места крушения самолета, закрыта, учебный процесс временно приостановлен", - говорится в сообщении.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.
Игрушки и цветы – утро во дворе многоэтажного дома после крушения самолета Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:10
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
 
ПроисшествияЕйскКраснодарский крайРоссияСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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