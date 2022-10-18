https://ria.ru/20221018/shkola-1824795615.html

В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета

В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета - РИА Новости, 18.10.2022

В Ейске закрыли школу, находящуюся рядом с местом крушения самолета

Школа №7, расположенная рядом с местом крушения самолета в Ейске, закрыта, учебный процесс временно приостановлен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

2022-10-18T10:31

происшествия

ейск

краснодарский край

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824786993_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1da087522348f4d5968d90a4442dcf9b.jpg

КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Школа №7, расположенная рядом с местом крушения самолета в Ейске, закрыта, учебный процесс временно приостановлен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."МБОУ СОШ № 7 г. Ейска, расположенная вблизи места крушения самолета, закрыта, учебный процесс временно приостановлен", - говорится в сообщении.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824790596.html

ейск

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ейск, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске