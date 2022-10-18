12:15 18.10.2022 (обновлено: 12:41 18.10.2022)
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
Песков заявил, что когда будут результаты и решения о зерновой сделки, сделают объявления
Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объявления о решениях по вопросу "зерновой сделки" будут сделаны по мере того, как появятся результаты переговоров и решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По сути самих переговоров, по мере того, как будет результат, как будет решение, будет сделано соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть продлена "зерновая сделка".
17 октября, 04:32Турецкий министр заявил о пользе зерновой сделки
В понедельник в Минобороны по итогам переговоров замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве сообщили, что черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
14 октября, 23:38США считают, что нарушение зерновой сделки станет большой проблемой