https://ria.ru/20221018/sdelka-1824833439.html

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Объявления о решениях по вопросу "зерновой сделки" будут сделаны по мере того, как появятся результаты переговоров и решения, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:15

2022-10-18T12:15

2022-10-18T12:41

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объявления о решениях по вопросу "зерновой сделки" будут сделаны по мере того, как появятся результаты переговоров и решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По сути самих переговоров, по мере того, как будет результат, как будет решение, будет сделано соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли быть продлена "зерновая сделка".В понедельник в Минобороны по итогам переговоров замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве сообщили, что черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

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