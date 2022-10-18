https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом

Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом - РИА Новости, 18.10.2022

Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом

Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:47

2022-10-18T21:47

2022-10-18T21:47

россия

италия

европа

парламент италии

санкции в отношении россии

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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что население РФ больше привыкло страдать."Я говорил, что санкции — это отличный способ вести войну без применения оружия, так что у Европа с этим поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - сказал Фонтана в эфире телеканала Rai1."Необходимо быть осторожными с санкциями, потому что, если они станут бумерангом, мы можем оказаться в серьезной беде. И есть проблема зерна, которая может привести к сильному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения", - сказал политик.В 2019 году Фонтана, занимая пост министра по европейским делам, высказывался за преодоление санкций против России, которое, по его мнению, сыграло бы положительную роль для Италии. В сентябре этого года Фонтана, представляющий партию "Лига", выступил за пересмотр антироссийских санкций, заявляя, что они навредили Европе, а не самой России.

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824987330.html

россия

италия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, италия, европа, парламент италии, санкции в отношении россии