https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом - РИА Новости, 18.10.2022
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом
Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:47
2022-10-18T21:47
2022-10-18T21:47
россия
италия
европа
парламент италии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757930476_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_abff4cbf7fa8a18df66b2dcbf3235967.jpg
РИМ, 18 окт - РИА Новости. Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что население РФ больше привыкло страдать."Я говорил, что санкции — это отличный способ вести войну без применения оружия, так что у Европа с этим поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - сказал Фонтана в эфире телеканала Rai1."Необходимо быть осторожными с санкциями, потому что, если они станут бумерангом, мы можем оказаться в серьезной беде. И есть проблема зерна, которая может привести к сильному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения", - сказал политик.В 2019 году Фонтана, занимая пост министра по европейским делам, высказывался за преодоление санкций против России, которое, по его мнению, сыграло бы положительную роль для Италии. В сентябре этого года Фонтана, представляющий партию "Лига", выступил за пересмотр антироссийских санкций, заявляя, что они навредили Европе, а не самой России.
https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824987330.html
россия
италия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757930476_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e64206613d98138e2f13cb3f84bfd0b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, европа, парламент италии, санкции в отношении россии
Россия, Италия, Европа, Парламент Италии, Санкции в отношении России
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом
Глава Палаты депутатов Италии Фонтана: санкции против России могут стать бумерангом