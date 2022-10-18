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Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом - РИА Новости, 18.10.2022
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Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом - РИА Новости, 18.10.2022
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом
Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:47
2022-10-18T21:47
россия
италия
европа
парламент италии
санкции в отношении россии
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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что население РФ больше привыкло страдать."Я говорил, что санкции — это отличный способ вести войну без применения оружия, так что у Европа с этим поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - сказал Фонтана в эфире телеканала Rai1."Необходимо быть осторожными с санкциями, потому что, если они станут бумерангом, мы можем оказаться в серьезной беде. И есть проблема зерна, которая может привести к сильному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения", - сказал политик.В 2019 году Фонтана, занимая пост министра по европейским делам, высказывался за преодоление санкций против России, которое, по его мнению, сыграло бы положительную роль для Италии. В сентябре этого года Фонтана, представляющий партию "Лига", выступил за пересмотр антироссийских санкций, заявляя, что они навредили Европе, а не самой России.
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россия, италия, европа, парламент италии, санкции в отношении россии
Россия, Италия, Европа, Парламент Италии, Санкции в отношении России
21:47 18.10.2022
 
Спикер парламента Италии: антироссийские санкции могут стать бумерангом

Глава Палаты депутатов Италии Фонтана: санкции против России могут стать бумерангом

CC BY 3.0 / Hpnx9420 / Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
CC BY 3.0 / Hpnx9420 /
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini. Архивное фото
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РИМ, 18 окт - РИА Новости. Новый председатель Палаты депутатов итальянского парламента Лоренцо Фонтана допустил, что антироссийские санкции могут стать бумерангом для Италии, потому что население РФ больше привыкло страдать.
"Я говорил, что санкции — это отличный способ вести войну без применения оружия, так что у Европа с этим поступила очень хорошо. Но мы должны быть осторожны, потому что при встречных санкциях, которые Россия вводит в отношении нас, мы можем уступить прежде чем они, потому что наше население меньше привыкло к страданиям, чем российское", - сказал Фонтана в эфире телеканала Rai1.
"Необходимо быть осторожными с санкциями, потому что, если они станут бумерангом, мы можем оказаться в серьезной беде. И есть проблема зерна, которая может привести к сильному голоду и волне иммиграции из Африки и Ближнего Востока. Это может стать оружием, которое Путин будет использовать для нанесения Европе поражения", - сказал политик.
В 2019 году Фонтана, занимая пост министра по европейским делам, высказывался за преодоление санкций против России, которое, по его мнению, сыграло бы положительную роль для Италии. В сентябре этого года Фонтана, представляющий партию "Лига", выступил за пересмотр антироссийских санкций, заявляя, что они навредили Европе, а не самой России.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 21:45
США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию
 
РоссияИталияЕвропаПарламент ИталииСанкции в отношении России
 
 
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