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США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию
США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию - РИА Новости, 18.10.2022
США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию
США введут санкции против каждого, кто будет помогать Ирану в поставках оружия в Россию, заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T21:45
2022-10-18T21:45
2022-10-18T21:45
россия
в мире
мария захарова
иран
сша
мид ирана
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США введут санкции против каждого, кто будет помогать Ирану в поставках оружия в Россию, заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."Соединенные Штаты введут санкции против каждого, кто помогает Ирану предоставлять этот тип военной поддержки России", - заявила она.Донфрид подчеркнула, что речь идет, в том числе, об иранских беспилотниках, в поставках которых Вашингтон обвиняет Тегеран, а также добавила, что США продолжат вводить санкции против России и Ирана для ограничения военной торговли обоих государств."Это усложнит возможности Ирана продавать подобные вооружения в Россию и мы будем вместе с нашими партнерами в регионе противостоять этой иранской угрозе", - добавила она.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html
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россия, в мире, мария захарова, иран, сша, мид ирана, авария на "северных потоках"
Россия, В мире, Мария Захарова, Иран, США, МИД Ирана, Авария на "Северных потоках"
США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию
Госдеп: США введут санкции против тех, кто помогает Ирану в поставках оружия в Россию