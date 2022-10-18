https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824987330.html

США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию

США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию - РИА Новости, 18.10.2022

США подвергнут санкциям тех, кто помогает Ирану поставлять оружие в Россию

США введут санкции против каждого, кто будет помогать Ирану в поставках оружия в Россию, заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T21:45

2022-10-18T21:45

2022-10-18T21:45

россия

в мире

мария захарова

иран

сша

мид ирана

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США введут санкции против каждого, кто будет помогать Ирану в поставках оружия в Россию, заявила во вторник на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид."Соединенные Штаты введут санкции против каждого, кто помогает Ирану предоставлять этот тип военной поддержки России", - заявила она.Донфрид подчеркнула, что речь идет, в том числе, об иранских беспилотниках, в поставках которых Вашингтон обвиняет Тегеран, а также добавила, что США продолжат вводить санкции против России и Ирана для ограничения военной торговли обоих государств."Это усложнит возможности Ирана продавать подобные вооружения в Россию и мы будем вместе с нашими партнерами в регионе противостоять этой иранской угрозе", - добавила она.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221018/rakety-1824988382.html

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, мария захарова, иран, сша, мид ирана, авария на "северных потоках"