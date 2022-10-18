Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Минэкономики Швейцарии: страна рассматривает присоединение к санкциям ЕС против Ирана
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.
"В настоящее время министерство экономики изучает вопрос о дальнейших действиях. На основании закона "Об эмбарго"… отслеживание дополнений к существующим постановлениям о санкциях главным образом входит в обязанности министерства. Также проводятся консультации с другими заинтересованными ведомствами федеральной администрации. В этой связи вопрос, следует ли Федеральному совету доверить принятие (аналогичных санкций), также должен быть решен", - сказал Майенфиш.
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Он отметил, что Швейцария начала присоединяться к санкциям ЕС не только после начала конфликта на Украине. Решения правительства Швейцарии по санкциям, как подчеркнул Майенфиш, с 1 января 2003 года основываются на федеральном законе об исполнении международных санкций (Embargogesetz, EmbA).
ЕС в понедельник ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций в Иране за подавление протестов в стране.
Масштабные протесты в Иране начались после гибели девушки Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины). Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами к свержению власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.