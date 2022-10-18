Рейтинг@Mail.ru
Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824902233.html
Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана - РИА Новости, 18.10.2022
Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:05
2022-10-18T16:05
в мире
иран
швейцария
евросоюз
мид ирана
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg
ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш."В настоящее время министерство экономики изучает вопрос о дальнейших действиях. На основании закона "Об эмбарго"… отслеживание дополнений к существующим постановлениям о санкциях главным образом входит в обязанности министерства. Также проводятся консультации с другими заинтересованными ведомствами федеральной администрации. В этой связи вопрос, следует ли Федеральному совету доверить принятие (аналогичных санкций), также должен быть решен", - сказал Майенфиш.Он отметил, что Швейцария начала присоединяться к санкциям ЕС не только после начала конфликта на Украине. Решения правительства Швейцарии по санкциям, как подчеркнул Майенфиш, с 1 января 2003 года основываются на федеральном законе об исполнении международных санкций (Embargogesetz, EmbA).ЕС в понедельник ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций в Иране за подавление протестов в стране.Масштабные протесты в Иране начались после гибели девушки Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины). Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами к свержению власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.
https://ria.ru/20221014/memorial-1824209023.html
https://ria.ru/20221018/ukraina-1824859677.html
https://ria.ru/20221018/protivostoyanie-1824766325.html
иран
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab353b65eece818dc1e4b9a9e7e2dc4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, швейцария, евросоюз, мид ирана, санкции
В мире, Иран, Швейцария, Евросоюз, МИД Ирана, Санкции
16:05 18.10.2022
 
Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана

Минэкономики Швейцарии: страна рассматривает присоединение к санкциям ЕС против Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш.
"В настоящее время министерство экономики изучает вопрос о дальнейших действиях. На основании закона "Об эмбарго"… отслеживание дополнений к существующим постановлениям о санкциях главным образом входит в обязанности министерства. Также проводятся консультации с другими заинтересованными ведомствами федеральной администрации. В этой связи вопрос, следует ли Федеральному совету доверить принятие (аналогичных санкций), также должен быть решен", - сказал Майенфиш.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 21:59
Захарова оценила реакцию Швейцарии на осквернение мемориала Суворову
Он отметил, что Швейцария начала присоединяться к санкциям ЕС не только после начала конфликта на Украине. Решения правительства Швейцарии по санкциям, как подчеркнул Майенфиш, с 1 января 2003 года основываются на федеральном законе об исполнении международных санкций (Embargogesetz, EmbA).
ЕС в понедельник ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций в Иране за подавление протестов в стране.
Депутат Рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 13:43
Депутат Рады заявил, что подал законопроект о разрыве дипотношений с Ираном
Масштабные протесты в Иране начались после гибели девушки Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины). Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами к свержению власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 05:24
В США спрогнозировали последствия противостояния с Россией, Китаем и Ираном
 
В миреИранШвейцарияЕвросоюзМИД ИранаСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала