https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824902233.html

Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана

Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана - РИА Новости, 18.10.2022

Швейцария может присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана

Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:05

2022-10-18T16:05

2022-10-18T16:05

в мире

иран

швейцария

евросоюз

мид ирана

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7ee7a91e992c0444328e9f6cf0dcfa78.jpg

ЖЕНЕВА, 18 окт - РИА Новости. Швейцария рассматривает возможность присоединения к новым санкциям ЕС против Ирана, сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш."В настоящее время министерство экономики изучает вопрос о дальнейших действиях. На основании закона "Об эмбарго"… отслеживание дополнений к существующим постановлениям о санкциях главным образом входит в обязанности министерства. Также проводятся консультации с другими заинтересованными ведомствами федеральной администрации. В этой связи вопрос, следует ли Федеральному совету доверить принятие (аналогичных санкций), также должен быть решен", - сказал Майенфиш.Он отметил, что Швейцария начала присоединяться к санкциям ЕС не только после начала конфликта на Украине. Решения правительства Швейцарии по санкциям, как подчеркнул Майенфиш, с 1 января 2003 года основываются на федеральном законе об исполнении международных санкций (Embargogesetz, EmbA).ЕС в понедельник ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций в Иране за подавление протестов в стране.Масштабные протесты в Иране начались после гибели девушки Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины). Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки руководились из-за рубежа. В связи с этим в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а также поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатам была вручена нота протеста в связи с распространением в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, с призывами к свержению власти в Иране. Позже власти Ирана заявили об прекращении беспорядков.

https://ria.ru/20221014/memorial-1824209023.html

https://ria.ru/20221018/ukraina-1824859677.html

https://ria.ru/20221018/protivostoyanie-1824766325.html

иран

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, швейцария, евросоюз, мид ирана, санкции