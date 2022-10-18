https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824834653.html

Санкции Канады не доставят попавшим под них дискомфорта, заявил Песков

Санкции Канады не доставят попавшим под них дискомфорта, заявил Песков - РИА Новости, 18.10.2022

Санкции Канады не доставят попавшим под них дискомфорта, заявил Песков

Никакой новации в расширенном списке канадских санкций нет, людям, попавшим в санкционный список, этот факт не доставит дискомфорта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:18

2022-10-18T12:18

2022-10-18T12:21

канада

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

тина канделаки

дмитрий губерниев

роснефть

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Никакой новации в расширенном списке канадских санкций нет, людям, попавшим в санкционный список, этот факт не доставит дискомфорта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Канада расширила список санкций в отношении российских граждан, в него вошли исполняющая обязанности директора канала ТНТ Тина Канделаки, телеведущая "России 1" Наиля Аскер-заде, а также спортивный комментатор и советник гендиректора телеканала "Россия" Дмитрий Губерниев. Кроме того, страна ввела санкции против корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца, заместителя гендиректора Первого канала телеведущего Кирилла Клейменова, ведущей телеканала "Россия" Марии Ситтель, а также пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева. Также в список новых санкций попали политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов, автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев и колумнист сайта РИА Новости Виктория Никифорова. Всего в новый список санкций попали 34 физических и одно юридическое лицо."...Никакой новации здесь нет, убежден, что для большинства упомянутых здесь людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введенные санкции не доставят", - сказал Песков журналистам, комментируя новые санкции Канады против ряда россиян.

https://ria.ru/20221018/kandelaki-1824823086.html

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канада, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), тина канделаки, дмитрий губерниев, роснефть