https://ria.ru/20221018/samolet-1824995878.html
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей - РИА Новости, 18.10.2022
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей
Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:33
2022-10-18T22:33
2022-10-18T23:42
происшествия
жилье
вениамин кондратьев
ейск
краснодарский край
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.По данным оперативного штаба Краснодарского края, в 127 из 264 квартир пока еще не вернулись жильцы, проживающие в семи подъездах.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Краснодарский край, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
22:33 18.10.2022 (обновлено: 23:42 18.10.2022)
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей
Губернатор Кондратьев: в дом, пострадавший при крушении Су-34, вернулись 137 семей