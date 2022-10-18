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В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей - РИА Новости, 18.10.2022
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В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей - РИА Новости, 18.10.2022
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей
Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:33
2022-10-18T23:42
происшествия
жилье
вениамин кондратьев
ейск
краснодарский край
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.По данным оперативного штаба Краснодарского края, в 127 из 264 квартир пока еще не вернулись жильцы, проживающие в семи подъездах.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
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происшествия, жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Краснодарский край, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
22:33 18.10.2022 (обновлено: 23:42 18.10.2022)
 
В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей

Губернатор Кондратьев: в дом, пострадавший при крушении Су-34, вернулись 137 семей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМногоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом, повреждённый в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"В свои квартиры вернулись уже 137 семей. В 7 подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с завтрашнего дня", - говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в 127 из 264 квартир пока еще не вернулись жильцы, проживающие в семи подъездах.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета Су-34 в Ейске
17 октября, 21:16
Момент крушения Су-34 попал на видео
 
ПроисшествияЖильеВениамин КондратьевЕйскКраснодарский крайРоссияСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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