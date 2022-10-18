https://ria.ru/20221018/samolet-1824995878.html

В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей

В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей - РИА Новости, 18.10.2022

В частично разрушенный при падении самолета дом вернулись 137 семей

Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T22:33

2022-10-18T22:33

2022-10-18T23:42

происшествия

жилье

вениамин кондратьев

ейск

краснодарский край

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Семь подъездов пострадавшего дома в Ейске напитаны электричеством, возобновлена подача газа, горячей и холодной воды, сообщил в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.По данным оперативного штаба Краснодарского края, в 127 из 264 квартир пока еще не вернулись жильцы, проживающие в семи подъездах.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

ейск

краснодарский край

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске